Британскому снукеристу не позволили разместить украинский флаг на жилетке во время ЧМ
Организаторы мероприятия заявили, что спорт нельзя использовать в качестве ”политической платформы”.
”Здесь все согласны, что нужно поддержать Украину. Так почему, черт возьми, я не могу разместить флаг? Это то, что близко моему сердцу. Мой дедушка — украинец, мой папа был там. Мне очень грустно от того, что там происходит”, — передает слова Лисовски Sports.ru.
”Будучи международным видом спорта, мы всегда придерживались политики нейтралитета.
В связи с этим наши действия направлены на то, чтобы не допустить использования нашего вида спорта в качестве политической платформы”, — заявили в World Snooker Tour (WST).
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