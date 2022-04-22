Спорт в мире
22.04.2022, 19:40

Британскому снукеристу не позволили разместить украинский флаг на жилетке во время ЧМ

 
ФОТО: Xia Lei/ZUMAPRESS.com
Британскому снукеристу Джеку Лисовски не разрешили разместить украинский флаг на жилетке во время чемпионата мира в Шеффилде.

Организаторы мероприятия заявили, что спорт нельзя использовать в качестве ”политической платформы”.

”Здесь все согласны, что нужно поддержать Украину. Так почему, черт возьми, я не могу разместить флаг? Это то, что близко моему сердцу. Мой дедушка — украинец, мой папа был там. Мне очень грустно от того, что там происходит”, — передает слова Лисовски Sports.ru.

”Будучи международным видом спорта, мы всегда придерживались политики нейтралитета.

В связи с этим наши действия направлены на то, чтобы не допустить использования нашего вида спорта в качестве политической платформы”, — заявили в World Snooker Tour (WST).

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