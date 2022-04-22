Латышский спортсмен меняет фамилию из-за Путина: не хочу, чтобы ассоциировали с военным преступником

Новая фамилия 27-летнего латыша — Кристенс Роде, сообщает Delfi в Латвии.

"Я не хочу, чтобы мое имя и имя моих детей было связано с военными преступлениями. Россия напала на Украину, это большое преступление, неприемлемо, что в сегодняшней Европе идет война", — сказал Роде, который в последний раз принимал участие в соревнованиях высокого уровня в 2020 году.

Как рассказал сам спортсмен, совпадение фамилии с Путиным и раньше создавало ему неудобства.

"Когда я достиг высокого уровня в спорте, на котором меня начали замечать СМИ, они не верили, что у меня может быть такая фамилия. Писали Путнис, Путнс и т.д. И украинцы уже тогда поглядывали на меня с подозрением", — сказал Роде.

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