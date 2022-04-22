22.04.2022, 11:11
ФОТО | Служебный автомобиль президента Кальюлайд выставлен на продажу
Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht
Служебный автомобиль Mercedes-Benz, три года служивший президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, сейчас выставлен на продажу.
Черный Mercedes-Benz с пробегом 75 849 км продается на сайте Auto24.ee по цене 200 000 евро. Керсти Кальюлайд пользовалась машиной в 2018-2020 годах.
В случае, если у покупателя нет денег, то продавец предлагает обмен на недвижимость или лес. Автомобиль имеет детали тюнинга, о которых открыто не сообщается. Имя продавца также не обнародуется.
К всему прочему в президентском Mercedes-Benz имеется мини-бар, телевизор и всевозможные элементы обогрева. Техосмотр действует до 2024 года.