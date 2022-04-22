Женщина заразилась коронавирусом дважды в течение 20 дней. Как такое возможно?

О первом случае такого быстрого повторного заражения ученые Испании рассказали в отчете, который был представлен на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Лиссабоне.

По данным исследователей, они стали свидетелями уникального случая, когда женщина сдала два положительных ПЦР-теста на коронавирус в течение трех недель.

Первый положительный тест женщина получила за несколько дней до Рождества в декабре 2021 года, а второй - через 20 дней в январе 2022 года. Она была полностью вакцинирована, причем последняя прививка была сделана за 12 дней до первого заражения.

После первого теста у женщины не было никаких симптомов; как медработник она просто делала тест ежедневно.

Из-за положительного результата ей пришлось самоизолироваться на 10 дней, прежде чем вернуться к работе. 10 января 2022 года, всего через 20 дней после первого положительного теста, у нее появились кашель, лихорадка, общее недомогание, и она сделала еще один ПЦР-тест. Он также оказался положительным.

Ученые подробно изучили ее тесты в лаборатории и выяснили, что женщина была заражена двумя разными вариантами: "Дельтой" в конце декабря и "Омикроном" в январе.

В презентации в рамках конгресса автор исследования доктор Джемма Ресио заявила, что этот случай показал, что "Омикрон" способен обходить иммунитет как приобретенный в результате естественной инфекции другими вариантами, так и в результате вакцинирования.

"Люди, переболевшие коронавирусом, не могут считать, что они защищены от повторного заражения, даже если они были полностью вакцинированы", - предупредила доктор Ресио, отметив, что она и ее коллеги при этом считают, что предыдущее заражение другими вариантами и вакцинация, по-видимому, частично защищают от тяжелого течения заболевания и госпитализации у пациентов с "Омикроном".