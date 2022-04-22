Михаил Ходорковский: "Путинский режим не переживет поражения в Украине"

По мнению Ходорковского, Путин с большой вероятностью проиграет войну в Украине, что в дальнейшем может обернуться сменой режима в России.

Бизнесмен также прокомментировал поставки оружия Киеву, западные санкции в отношении России и рассказал о личном отношении к войне в Украине.

"Идиотская цель"

Би-би-си: Западные лидеры говорят, что вторжение Владимира Путина в Украину должно потерпеть неудачу. Как вы думаете, понимают ли они, что потребуется для того, чтобы война закончилась поражением Путина?

Михаил Ходорковский: Я думаю, что сейчас они это понимают лучше, чем раньше, но не уверен, что до конца. Путин объявил, что он считает своей победой. И это была его ошибка. Он объявил, что фактически он хочет сменить власть в Киеве. И это ему не удалось. И с этой точки зрения, конечно, на сегодняшний день он терпит поражение. Но мы с вами не знаем, насколько много дополнительных сил он готов использовать для того, чтобы добиться своей идиотской цели.

Би-би-си: В каком-то смысле эта война — война воли. Речь идет о воле и решимости Путина, о воле украинцев во главе с Зеленским, а также о воле Запада противостоять Путину. Как вы думаете, чья воля сейчас самая сильная? Вы хорошо знаете Путина, поэтому мне был бы интересен ваш ответ.

Михаил Ходорковский: Сегодня Путин считает, что он побеждает, и что он способен справиться с теми очевидными проблемами, которые выявились в его вооруженных силах и вообще в его изначальной концепции захвата Украины. Готов ли он на самом деле идти до конца — я не уверен. Я считаю, что если он сейчас потерпит поражение в битве за Донбасс, то ему придется отступить.

Би-би-си: Правда? На Западе существует школа мысли, согласно которой Путин не может позволить себе поражение в Украине. И если ему грозит поражение, он применит все имеющееся в его распоряжении оружие, включая оружие массового поражения, в том числе, как говорят некоторые, ядерное оружие. Как вы думаете, этот страх неуместен?