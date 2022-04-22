"Пока мы тут, Мариуполь — это Украина". Один из командиров "Азова" рассказал Би-би-си о защите "Азовстали"

О бомбардировках завода также сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале. "Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории "Азовстали", — написал он в четверг около 17:30 по местному времени.

Паламар не уточнил, когда именно происходили попытки новых штурмов "Азовстали". В четверг вечером украинский генеральный штаб заявил, что несмотря на заявления Путина, боевые действия в Мариуполе продолжаются. "На Донецком и Таврийском направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и осуществлял попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь", — сказано в заявлении украинских военных.

"Прорывались колоны военной техники при поддержке танков — с БТРов с БМП . Большое число пехоты пыталось прорваться к нам, — продолжает он. — У них ничего не получилось. Мы уничтожили три танка, уничтожили два МТ-ЛБ [бронетранспортер] и один БТР, а также много вражеской пехоты. Штурмы им не удались".

В интервью Би-би-си Паламар описывает противостояние украинских военных с армией РФ в последние дни так: "Ночью в том числе происходили штурмы завода — при поддержке корабельной артиллерии — стреляли с моря. С воздуха сбрасывают сверхтяжелые мощные бомбы — происходят постоянные авиаудары. Стреляют артиллерийские системы залпового огня. Стреляет ствольная артиллерия".

До этого российские военнослужащие несколько недель вели в Мариуполе бои, город оставался в блокаде с первых дней марта. По данным Украины , большая часть зданий в городе разрушена, городские власти говорят, что во время штурма города могли погибнуть около 20 тыс. мирных жителей.

В четверг власти России заявили, что взяли Мариуполь под контроль. При этом президент Владимир Путин приказал министру обороны РФ отказаться от штурма "Азовстали", чтобы не рисковать жизнями военных, но заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".

Территория "Азовстали" практически разрушена



Святослав Паламар рассказал Би-би-си, что в результате массированных бомбардировок многие здания в промышленной зоне завода разрушены. "Территория "Азовстали" практически разрушена. Они используют тяжелые бомбы, противобункерные бомбы, которые приносят большие разрушения. Есть раненые, есть убитые. Гражданские находятся под завалами", — говорит он.

Точных данных о числе мирных жителей, которые остаются на территории завода, нет. Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что гражданских там может быть от 300 до 1000 человек. Паламар рассказал Би-би-си, что даже защищающие "Азовсталь" военные не знают, сколько там людей, поскольку "есть полностью уничтоженные помещения", куда они не могут добраться из-за постоянных обстрелов.

Как говорит представитель полка "Азов", эти люди находятся в подвальных помещениях, в каждом из которых "от 80 до 100 людей". "Там есть маленькие дети, трехмесячные дети есть, есть 14-летние. В одном из бункеров 17 детей и около 80 гражданских. Это женщины, это пожилые люди. Это мужчины, которым тоже не удалось уехать, — говорит Паламар. — По нашим подсчетам, это сотни гражданских. Но все, что мы можем для них сделать, мы делаем".

По словам заместителя командира "Азова", эти люди живут отдельно от военных, поскольку украинская армия не хочет подвергать их опасности. Паламар называет неправдой заявления российских властей о том, что "Азов" якобы использует людей в качестве живого щита. Он говорит, что защитники Мариуполя неоднократно призывали организовать эвакуацию из города мирного населения, однако подобные попытки каждый раз заканчивались неудачей.

"Пару дней назад, в тот момент, когда войска РФ заявляли об эвакуационном коридоре, я вам скажу, что в этот момент обстрелы не прекращались, — сказал Паламар. — И даже если бы люди рискнули, они попали бы под обстрелы. И погибли бы однозначно. Покинуть подвальные помещения у них нет возможности".