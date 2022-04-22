Два матча регулярного чемпионата НХЛ пройдут в Европе

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проведут вынесенные матчи регулярного чемпионата сезона-2022/23 в Чехии и Финляндии, сообщается на официальном сайте профсоюза игроков лиги.

Участниками вынесенных матчей станут "Нэшвилл", "Сан-Хосе", "Колорадо" и "Коламбус". "Шаркс" и "Предаторз" сыграют в Праге 7 и 8 октября, "Блю Джекетс" и "Эвеланш" встретятся в Тампере (Финляндия) 4 и 5 ноября.

Кроме того, в рамках предсезонной подготовки "Нэшвилл" проведет выставочный матч в столице Швейцарии с "Берном" 3 октября, а "Сан-Хосе" 4 октября в Берлине сыграет с клубом "Айсберен Берлин".

Сезон-2022/23 станет девятым, в котором клубы НХЛ отправятся в Европу для проведения матчей регулярного чемпионата.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.