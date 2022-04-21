ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (57-й день) | Путин отменил штурм ”Азовстали”, ООН призвала к перемирию на период православной Пасхи

— Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль. Путин приказал отменить штурм промышленной зоны ”Азовстали”, назвав его нецелесообразным, и потребовал заблокировать территорию ”так, чтобы муха не пролетела”.

— Великобритания внесла в санкционный список ещё 26 физических и юридических лиц из России.

— Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России, сообщает нефтегазовая компания OMV.

— Россия закрыла консульства Латвии в Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Петербурге.

— ”Яндекс” из-за ”геополитической напряженности” и последствий санкций приостановит инвестиции в России.

— Британская разведка сообщила, что Россия, похоже, очень хочет добиться каких-нибудь серьезных успехов к 9 мая и может пытаться провести быстрые и мощные операции к этой дате. Идет наступление в сторону Краматорска, город под ракетными обстрелами.

Активно действует российская авиация, стараясь поддерживать наступление в Донбассе с воздуха и уничтожать украинскую ПВО. (BBC Russian).

— Минюст предложил разрешить иноагентам не маркировать свои посты в соцсетях, а в Госдуме подготовили законопроект, обобщающий законодательство об иноагентах. Депутаты также хотят создать их единый реестр

— США запретили российским судам заходить в американские порты и выделили Украине военную помощь еще на $800 млн. Пакет помощи включает тяжелую артиллерию, боеприпасы и тактические беспилотники.

— В свою очередь МИД России объявил о новых санкциях против граждан США. Под санкции попали 29 человек, среди которых: вице-президент США Камала Харрис, представитель Пентагона Джон Кирби, представитель Госдепартамента Эдвард Прайс, основатель Facebook* Марк Цукерберг, главный исполнительный директор соцсети LinkedIn Райан Рослански.

— Оперативное командование "Юг" украинской армии утверждает, что российские оккупационные власти назначили день "референдума" о создании т.н. "Херсонской народной республики" на 27 апреля.