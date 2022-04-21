Число жертв пожара в НИИ Минобороны в Твери достигло семи, под завалами могут находиться десять человек

"До 10 человек находятся под завалами в результате пожара в военном институте", — сказал собеседник.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что результате пожара в Центральном НИИ Воздушно-космической обороны РФ в Твери скончались семь человек.

По данным источника, пожар возник в одном из кабинетов военного института, ему был присвоен третий, повышенный ранг сложности.

В региональном управлении МЧС "Интерфаксу" сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание. "Локализация пожара объявлена в 16:35", — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров, добавил он.