Марку Цукербергу навсегда запретили въезд в Россию

"В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые Администрация Дж.Байдена подводит все большее число граждан России, — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры — в ”стоп-лист” вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников. Указанным лицам закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе" — сказано в заявлении МИД России.