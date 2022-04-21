В субботу в Ласнамяэ состоится празднование 679-й годовщины восстания Юрьевой ночи
23 апреля в 19:30 на таллиннской Ратушной площади начнется празднование годовщины восстания Юрьевой ночи, где мотоциклистам передадут зажженный в Тори в честь памяти павших эстонских воинов факел. Затем огонь будет доставлен в ласнамяэский парк Юрьевой ночи.
”Район Ласнамяэ играет важную роль в событиях восстания Юрьевой ночи, потому что именно здесь произошла решающая битва на возвышенности Сыямяэ. В память этого события у нас существует парк Юрьевой ночи, и мы уделяем особое внимание празднованию годовщины восстания Юрьевой ночи”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
К 20 часам мотоциклисты доставят огонь в парк Юрьевой ночи, где под сопровождение военного оркестра их встретит состав Караульного батальона. С короткими речами к собравшимся обратятся политики и общественные деятели Эстонии.