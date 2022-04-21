Футболист "Левадии" отпраздновал гол, поддержав Украину

Победный гол в начале второго тайма забил игрок таллиннской "Левадии" - украинец Алексей Хобленко. Победный гол стал для новичка столичной команды первым в чемпионате Эстонии.

Во время празднования гола Алексей задрал майку, под которой была надпись в поддержку вооруженных сил Украины.

Украинцы Алексей Хобленко и Артем Щедрый из-за войны на правах аренды вместе перешли из "Кривбасса" в "Левадию".



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