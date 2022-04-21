ФОТО | Maxim показал новые кадры с Евгенией Медведевой
”Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять”, — сказала Медведева по поводу фотосессии.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию. Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но из-за травм пока не выходила на лёд. Она участвует в ледовых шоу и телепроектах, получает образование и работает ведущей.
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