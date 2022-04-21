ФОТО | Maxim показал новые кадры с Евгенией Медведевой

”Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять”, — сказала Медведева по поводу фотосессии.