Как безопасно делать интернет-покупки?

И если вы не найдете на странице интернет-магазина знак ”Безопасное место покупок”, обязательно посмотрите, зарегистрирован ли магазин в Эстонии или в какой-то другой стране, и какие данные о себе публикует. Интернет-магазины, зарегистрированные в Европейском союзе, по закону должны публиковать данные, позволяющие их идентифицировать. На сайте интернет-магазина обязательно должна быть следующая информация: название и местонахождение компании, адрес электронной почти и номер телефона, по которому можно обратиться в случае возникновения проблем. Условия возврата товара, подачи претензии и гарантии, при которых неподходящий товар возвращается, и кто несет расходы по возврату. Если эти данные отсутствуют, это не законопослушный торговец! Перед совершением покупки выясните, является ли продавец юридическим или физическим лицом. Если продавец — физическое лицо, на покупку или заказ услуги не распространяются вытекающие из закона защищающие потребителя положения и права потребителя, такие как право на подачу претензии, 14-дневное право на отказ и т.д. При покупке у частного лица потребитель не может в случае возникновения проблем обратиться в комиссию по потребительским спорам для разрешения спора.

Чтобы обеспечить покупателям чувство уверенности при совершении интернет-покупок, Союз интернет-торговли Эстонии присваивает знак доверия ”Безопасное место покупок” (Turvaline ostukoht) интернет-магазинам, соответствующим установленным критериям. Интернет-покупки — это растущий тренд, что в свою очередь выводит на рынок новые интернет-магазины в дополнение к возможности покупать по всему миру. Не все из них могут в своей деятельности стопроцентно исходить из действующего законодательства и учитывать все права потребителей. Это может быть не злонамеренно, а по незнанию. Департамент защиты прав потребителя и технического надзора ежегодно выявляет сотни интернет-магазинов, которые сознательно или по неведению пренебрегают установленными для интернет-магазинов правилами. Лишь 2 % интернет-магазинов, ходатайствовавших о знаке доверия ”Безопасное место покупок”, получили его, так сказать, безупречно, без того, чтобы в интернет-магазине необходимо было сделать изменения.

Союз интернет-торговли Эстонии объединяет почти 470 надежных интернет-торговцев и агрегаторов. Давайте вместе развивать интернет-торговлю!

Частично контролируют безопасность интернет-магазина банки и поставщики платежных решений: применяет ли интернет-магазин Закон о защите персональных данных GDPR, есть ли у домена сертификаты безопасности и безопасны ли платежные решения? Но помимо этих правил добавляется еще множество законов, очень важных не для продавца, а именно для покупателя. Так, некоторые крупные банки рекомендуют интернет-продавцам сначала ходатайствовать о знаке доверия ”Безопасное место покупок” и снова обратиться в банк для сотрудничества лишь после получения знака. Такая обратная связь является признанием надежности знака доверия ”Безопасное место покупок”.

Знак доверия дает покупателю чувство уверенности



Для получения знака доверия ”Безопасное место покупок” интернет-магазин в дополнение к требованиям банков должен соответствовать законам Европейского Союза, Эстонской Республики и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, регулирующим связанные с покупкой условия договора, гарантии, возврата, отступления, продажи и транспорта. В интернет-магазинах, получивших знак, покупателю не нужно беспокоиться о том, акцептирует ли продавец право на возврат в течение 14 дней, вернет ли все деньги при возврате товара и отражает ли при оформлении покупки все необходимые ссылки и бланки. Кроме того, можно быть уверенным, что предприятия, имеющие знак доверия ”Безопасное место покупок”, не входят в черный список Департамента защиты прав потребителя и технического надзора. И если магазин, имеющий знак доверия, попадет в черный список, в зависимости от серьезности нарушения он может быть лишен знака. В этом мы тесно сотрудничаем с Департаментом защиты прав потребителя и технического надзора. В случае, если в течение года нам или департаменту поступает от потребителей информация о более чем двух нерешенных проблемах или нарушениях закона, интернет-магазин лишается права носить знак доверия.



Проверьте, правильный ли знак!



Интернет-магазины, получившие знак доверия ”Безопасное место для покупки”, обязаны отображать лого на главной странице интернет-магазина, где покупателям легко его найти. Лого должно быть снабжено ссылкой на сайт Союза интернет-торговли Эстонии, где покупатель может проконтролировать, внесен ли интернет-магазин в список имеющих знак доверия и имеет ли право носить знак. К сожалению, в последнее время среди недобросовестных интернет-торговцев участилось копирование знака доверия, поэтому стоит убедиться, что знак доверия ”Безопасное место для покупки” содержит слова ”Союз интернет-торговли Эстонии” (Eesti E-kaubanduse Liit), ссылку на сайт союза, и что интернет-магазин внесен в список тех, что действительно имеют такой знак, и это не копия, сделанная торговцем.

Ходатайствовать о получении знака могут интернет-магазины, которые входят в Союз интернет-торговли Эстонии и работают минимум 6 месяцев и которым не предъявляют претензии или проблемы. В настоящее время в Эстонии знак доверия имеют по меньшей мере 180 интернет-магазин, которые соответствуют установленным условиям. Какие интернет-магазины Эстонии имеют знак доверия ”Безопасное место для покупки, смотрите на сайте Союза интернет-торговли по адресу www.e-kaubanduseliit.ee/liidust/usaldusmargisega-e-poed-eestis

Безопасных интернет-покупок!

Знайте свои права! При покупке в интернет-магазине потребитель имеет право: В течение 14 дней отступить от договора и вернуть товар.

Срок действия права отказа от товара начинается с момента получения товара, то есть приема товара у курьера или из почтомата, не ранее!

С точки зрения права на отказ не имеет значения, был ли это новый или подержанный товар, был ли он приобретен во время кампании скидок или по полной цене – право на отказ все равно действует!

Торговец должен в течение 14 дней вернуть стоимость товара, почтовые расходы на доставку, плату за выдачу или комплектацию и другие сборы, которые вы оплатили продавцу, делая заказ.

Помните также, что если товар в ходе ознакомления был поврежден или использован больше, чем нужно, исходя из характера товара, его свойств и чтобы удостовериться в том, что он работает, потребитель несет ответственность за снижение стоимости товара, то есть торговец имеет право справедливо уменьшить возвращаемую сумму. Право отказа распространяется не на все товары: нельзя возвращать в открытой упаковке аудио- и видеозаписи, компьютерные программы и игры, скоропортящиеся товары или товары, упаковка которых вскрыта и которые не подлежат отправке назад по причинам защиты здоровья или гигиены. Право отказа не распространяется также на товары, изготовленные в соответствии с требованиями потребителя или адаптированные соответственно потребностям потребителя. Однако если торговец просто отдельно/специально заказал товар для потребителя, такие товары при желании можно вернуть.