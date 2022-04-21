Полиция разыскивает обвиняемую в мошенничестве бывшую владелицу отеля в Пирита

Полиция разыскивает 41-летнюю предпринимательницу Марину Хуттунен (ранее известную под именем Марина Сангул), которую прокуратура обвиняет в крупном мошенничестве в сфере компьютерной информации.

В 2016-2017 годах Хуттунен была владелицей отеля Aquamarine Hotell, который находится на Пирита теэ в Таллинне. За этот период полиция выявила около пятидесяти случаев, когда банковские карты остановившихся в отеле гостей использовались не по назначению и без ведома хозяев.

Махинации проводились в системе бронирования Booking.com. Обычно людей обманывали