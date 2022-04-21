21.04.2022, 15:50
Полиция может оштрафовать на 1200 евро за надпись "Слава Украине"
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20 апреля в Кохтла-Ярве в Ахтмеской части на улице Малева жители дома обнаружили множество надписей ”Slava Ukraina”. Местным жителям пришлось вызывать полицию.
В Кохтла-Ярве неизвестные написали "Слава Украине" на дверях, ступеньках, фасаде нескольких домов. В среду утром местные жители, обратив на это внимание, сразу вызвали полицию.
В Департаменте полиции и погранохраны корреспонденту RusDelfi сказали, что в связи с этим уже начато производство о проступке по статье о виновном деянии, направленном против малоценной вещи и имущественного права. "Если полиция найдет тех, кто испортил крыльцо, их могут арестовать или обязать оплатить штраф до 1200 евро", — прокомментировала пресс-служба.