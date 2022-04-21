Полиция может оштрафовать на 1200 евро за надпись "Слава Украине"

В Департаменте полиции и погранохраны корреспонденту RusDelfi сказали, что в связи с этим уже начато производство о проступке по статье о виновном деянии, направленном против малоценной вещи и имущественного права. "Если полиция найдет тех, кто испортил крыльцо, их могут арестовать или обязать оплатить штраф до 1200 евро", — прокомментировала пресс-служба.