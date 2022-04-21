МНЕНИЕ | Что на самом деле стоит за “феминистской внешней политикой”?

Пост Раймонда Кальюлайда озадачил меня с первых строк. ”Феминистская внешняя политика нам не нужна ни сейчас, ни в будущем”, — пишет Раймонд, и уже в следующем абзаце включает whataboutism* — как можно думать о феминизме, когда на пороге война?

*whataboutism (”какнасчётизм”) — пропагандистский приём, основанный на подмене тезиса. Иными словами, вместо того, чтобы держать ответ или поддерживать дискуссию на заданную тему, оппонент, как говорится, переводит стрелки:

- Почему вы оправдываете насилие?

- А вы почему молчали 8 лет?

Во-первых, хотелось бы узнать, таки никогда или просто сейчас другие заботы?

Как метко заметила комментаторша на просторах сети:

”Наверное, проблема в том, что не хватает у него умственного ресурса на всё одновременно. Что уж тут поделать. По той же логике нужно либо посуду дома мыть, либо пылесосить, либо смывать за собой. Всё вместе не получится.”

Удивительно, как опытный политический деятель не замечает бревна в своём глазу. Или замечает, но надеется, что не заметим мы? В призыве к феминистскому направлению во внешней политике он видит сиюминутную демилитаризацию, а посему с пеной у рта ратует за укрепление военной мощи Эстонии, хотя никто и не посягал на эту мощь.

А во-вторых, Раймонд, сдаётся мне, толком не разобрался, чем занимается феминизм и что может значить это ”феминистическое направление” внешней политики. Феминизм в любых своих проявлениях часто попадает в эту ловушку. ”Дадим права женщинам” почему-то читают как ”отберём права у мужчин”; ”защитим меньшинства” становится ”нападём на большинство”. Так и Раймонд, по всей видимости, переворачивает вопрос с ног на голову, выступая не против самой идеи, а против собственной интерпретации этой идеи. Я не буду спорить с Раймондом, ибо невозможно вести конструктивный диалог с человеком, так легко переводящим тему и не вникнувшим в суть вопроса. Я просто расскажу, что кроется под ”феминистской внешней политикой”, и почему об этом стоит задуматься именно сейчас.