Мнение
21.04.2022, 16:50

КОЛОНКА RusDelfi | Нарвский камень преткновения для EKRE

 
Артур Аукон
EKRE valimispidu Narvas
EKRE valimispidu Narvas
Foto: Rauno Volmar
Накануне поступила новость о том, что сразу пять членов правления нарвского отеделения EKRE вместе с его председателем вышли из партии. Логично предположить, что на этом ”русский проект” экреитов можно считать закрытым.

Номинально причиной такого массового исхода нарвитян из партии стали ожидаемо радикальные высказывания высшего руководства политической силы по поводу 9 мая. В частности, некоторые горячие головы даже предлагали снести все памятники советским войнам в стране. И тут нужно напомнить, что у EKRE неплохие пиарщики, которые прекрасно чувствуют настроения значительной части общества: есть запрос на гей-повестку — будут бороться с LGBT, мигранты из Африки осаждают Европу — не станут гнушаться лозунгами в стиле ”белого превосходства”.

И такая политика находила отклик у определенной части русскоязычного электрата. Местами доходило до смешного, когда представители нарвского отделения EKRE щеголяли с георгевскими лентами, при этом называя себя эстонскими патриотами. И все бы ничего, но с украинской повесткой вышла незадача. Если в доковидную эпоху обоим Хельме удавалось успешно собирать в том числе и русские голоса, спекулируя на страхах перед массовым наплывом работников из Украины, то с началом российской агрессии и наплывом военных беженцев общественный настрой поменялся кардинально.

И в этой ситуации усидеть на двух стульях руководству EKRE явно не получится. Оба Хельме, конечно, продолжат шокировать общественность относительно украинок и украинцев, но заявлений по поводу ”великой русской цивилизации” от первых лиц EKRE больше ждать не стоит. Скорее наоборот — пойдут по проторенному пути борьбы с советским наследием. А несколькими сотнями нарвских голосов можно просто пожертвовать. Все равно на выборах особой погоды они не сделают.

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