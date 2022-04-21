КОЛОНКА RusDelfi | Нарвский камень преткновения для EKRE

Номинально причиной такого массового исхода нарвитян из партии стали ожидаемо радикальные высказывания высшего руководства политической силы по поводу 9 мая. В частности, некоторые горячие головы даже предлагали снести все памятники советским войнам в стране. И тут нужно напомнить, что у EKRE неплохие пиарщики, которые прекрасно чувствуют настроения значительной части общества: есть запрос на гей-повестку — будут бороться с LGBT, мигранты из Африки осаждают Европу — не станут гнушаться лозунгами в стиле ”белого превосходства”.

И такая политика находила отклик у определенной части русскоязычного электрата. Местами доходило до смешного, когда представители нарвского отделения EKRE щеголяли с георгевскими лентами, при этом называя себя эстонскими патриотами. И все бы ничего, но с украинской повесткой вышла незадача. Если в доковидную эпоху обоим Хельме удавалось успешно собирать в том числе и русские голоса, спекулируя на страхах перед массовым наплывом работников из Украины, то с началом российской агрессии и наплывом военных беженцев общественный настрой поменялся кардинально.

И в этой ситуации усидеть на двух стульях руководству EKRE явно не получится. Оба Хельме, конечно, продолжат шокировать общественность относительно украинок и украинцев, но заявлений по поводу ”великой русской цивилизации” от первых лиц EKRE больше ждать не стоит. Скорее наоборот — пойдут по проторенному пути борьбы с советским наследием. А несколькими сотнями нарвских голосов можно просто пожертвовать. Все равно на выборах особой погоды они не сделают.