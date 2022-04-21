Путин приказал не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе

”Предлагаемый штурм промзоны „Азовстали” считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Этот тот случай, когда мы должны думать, — то есть мы всегда должны об этом думать, — о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицером. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела”.