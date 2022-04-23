Доктор Комаровский — RusDelfi: каждый день мне приходит как минимум одно письмо из Эстонии

- Вы каждый день выходите в эфир и рассказываете, как у вас дела. Поэтому хочется начать именно с этого вопроса: “Как у вас дела?”

- Все в ожидании новостей с фронта. Скорее всего, все решится в течение двух недель. В воздухе тревожность прямо разливается: такое ощущение, что люди, даже когда разговаривают, едят, спят — все равно находятся в ожидании. У меня тоже такое чувство. Хочется понимать, на каком мы свете. На самом деле не только мы. Это для нас, украинцев, сможет проявиться в реальной угрозе жизни. Но самой деле сейчас на Донбассе фактически решается будущее человечества. Потому что человечество вырастило смертельно опасного зверя. И сможет ли оно сосуществовать с ним? Вряд ли получится. Можно на какое-то время оттянуть это сосуществование, потом проявится новой волной агрессии, уже не по отношению к Украине.

В двадцать первом веке средства массовой информации всего мира обсуждают химическое и ядерное оружие. Люди не обсуждают успехи в пересадке органов, в медицине, долголетии, в развитии и культуре, в путешествиях, в полете на Марс, в колонизации Луны. Люди обсуждают ядерное оружие из-за одного режима, который существует на земле.