За рубежом
23.04.2022, 19:15

Доктор Комаровский — RusDelfi: каждый день мне приходит как минимум одно письмо из Эстонии

 
наш эксклюзив
Марина Бегункова
Едва ли не самый известный русскоязычный теледоктор Евгений Комаровский вот уже два месяца живет под обстрелами. Его дом в Харькове находится почти на передовой военных действий. Корреспондент RusDelfi Марина Бегункова сумела дозвониться Евгению Олеговичу сквозь грохот канонады.

- Вы каждый день выходите в эфир и рассказываете, как у вас дела. Поэтому хочется начать именно с этого вопроса: “Как у вас дела?”

- Все в ожидании новостей с фронта. Скорее всего, все решится в течение двух недель. В воздухе тревожность прямо разливается: такое ощущение, что люди, даже когда разговаривают, едят, спят — все равно находятся в ожидании. У меня тоже такое чувство. Хочется понимать, на каком мы свете. На самом деле не только мы. Это для нас, украинцев, сможет проявиться в реальной угрозе жизни. Но самой деле сейчас на Донбассе фактически решается будущее человечества. Потому что человечество вырастило смертельно опасного зверя. И сможет ли оно сосуществовать с ним? Вряд ли получится. Можно на какое-то время оттянуть это сосуществование, потом проявится новой волной агрессии, уже не по отношению к Украине.

В двадцать первом веке средства массовой информации всего мира обсуждают химическое и ядерное оружие. Люди не обсуждают успехи в пересадке органов, в медицине, долголетии, в развитии и культуре, в путешествиях, в полете на Марс, в колонизации Луны. Люди обсуждают ядерное оружие из-за одного режима, который существует на земле.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии