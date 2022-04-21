”Непонятно, за что Россия так жестоко себя с нами ведет. За то, что у нас нормальный президент?”

Шестого марта случилась самая страшная история, которая только могла с нами произойти. Прежде враг ходил вокруг нашей территории — ставили мины вокруг нас. Мы наблюдали, как они роют окопы. А шестого марта к нам зашел кадыровский полк. Выломали ворота, заехала техника, человек восемьдесят военных. Всех нас вывели, вынесли даже тех, кто ходить не может. Сказали: ”Директора сюда”.

[Все время] пока была связь, мы писали теробороне, сколько зашло вражеской техники. А после в Бородянку приехала страшная техника с антеннами, и пропала связь. Наверное, ее глушили.

Канализация не работала, света и газа не было. У нас была на складах еда, но немного, и готовить не было возможности. Ставили три здоровых кастрюли на костер с пяти часов утра, чтобы к восьми она закипела. Кашу варили, суп. Хлеба не было. Воду брали в старом колодце за зданием ПНИ — на людей напала кишечная инфекция, у всех понос ночью был, у лежачих и ходячих.

Когда в конце февраля Бородянку стали бомбить, к нам пришли еще люди, мирное население искало убежище. Мы всех принимали. В какой-то момент у нас было 800 человек.

Я приняла решение остаться на работе. С 24 февраля по 13 марта я не покидала рабочее место ни на минуту. Я благодарна тем сотрудникам, которые не испугались войны, остались со мной и работали круглые сутки, не имело значения — бухгалтер или санитар. Спали всего по несколько часов, не было времени плакать и думать о том, что у нас война. Просто делали свою работу.

Тогда еще был доступ к интернету и мобильной связи. Муж звонит и говорит: ”Марина, Гостомель горит, война”. Спросил, еду ли я домой. А у меня сотрудники не вышли на работу, из 250 человек пришло шесть. Если я покину рабочее место, то они тоже уйдут. А куда мне девать моих 350 подопечных?

Я понимала, что тут, в Бородянке, есть стратегические объекты. Но тогда я еще думала, что мы братский народ. Думала, может Россия просто пытается напугать Украину. Но когда я приехала на работу, примерно в 7:30, вертолеты начали бомбить аэродром Гостомеля рядом с Бородянкой. Я поняла, что все будет не так, как мы надеялись.

Меня вывели вперед. Передо мной встал военный, представился. Сказал, что он — Даниил Мартынов, полковник русской армии (так же зовут заместителя главы Росгвардии по Чеченской Республике, воюющего сейчас в Украине, — прим. ”Медузы”). Сказал, что если будем хорошо себя вести, то будем живы, не станут нас убивать, не причинят нам боли и больше ни одно стекло не выпадет из наших окон. Сказал, что они пришли от нацистской власти нас освобождать, хотят сжечь наше правительство. Сказал: ”Мы сейчас запишем коротенькое видео, вы нас поблагодарите и будете свободны, будете под защитой российского президента Владимира Путина”. Спросила, за что благодарить? Он наклонился к моему лицу, посмотрел в глаза и сказал: ”За то, что вы живы”. Это было страшно. Он на меня не кричал, нет. Сказал, что он за две минуты может нас всех взорвать, но если видео запишем, все будет хорошо.

Тогда я поняла, что живой не вернусь, поняла, что они пришли записать видео и просто убить нас всех. Солдат включил камеру, а полковник начал говорить: ”Я — Даниил Мартынов, полковник русской армии. Мы пришли освободить вас от нацистской власти. Теперь вы сможете свободно ходить за митинги 9 мая, носить георгиевскую ленту”. Те, что стояли напротив меня, позади камеры, нацелили оружие на меня и других людей. А те военные, которые среди людей были, за моей спиной, стояли и улыбались. Они все с бородами, страшные очень, будто спецназ из кино. Только это не кино, а реальность.

Честно скажу, я была шокирована. Вы пришли, убили наших детей, цвет нашей нации, чтобы записать какое-то видео? Сколько же будет это вранье по России ходить? И сколько будут российские матери отправлять своих сыновей на погибель? Чтобы красть наши трусы, простите? Соседи мои рассказали, что не только стиральную машинку и микроволновку украли, но и шесть пар обуви вместе с трусами женскими.

Тринадцатого марта нас с пациентами эвакуировали в Житомир. Подопечные почти все остались там — каждый день им обещаю, что заберу их обратно.