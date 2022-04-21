Борис Джонсон: вести переговоры с Путиным — все равно что с крокодилом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал журналистам, что всякие попытки остановить войну путем переговоров с Владимиром Путиным, скорее всего, бесмыcсленны, потому что, по его выражению, вести переговоры с Путиным - это все равно что торговаться с "крокодилом, который уже вцепился вам в ногу", пишет русская служба Би-би-си.