Российский блогер сделал мощный антивоенный выпуск с украинскими футболистами

За первые сутки после публикации, видео набрало почти 100 тысяч просмотров. Под видео сейчас больше 30 тысяч комментариев, большинство из которых поддерживают точку зрения блогера.

Сам Савин перед выпуском сказал: "24 февраля навсегда разделило нашу жизнь на две части: до и после. Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца. Футболисты — не исключение".

Также блогер написал, что "война, которую развязала Россия, в одном только Мариуполе унесла уже больше жизней мирных жителей и детей, чем за 8 лет на Донбассе", и что "между страхом и совестью" он выбирает второе.

В выпуске Савин разговаривает с украинскими футболистами, которые размышляют о происходящем у них на родине. Савин общался с Андреем Ворониным, Александром Алиевым (он родился в России, но давно живет в Украине), Андреем Ярмоленко, Виталием Миколенко и хорватом Дарио Срна, а также с теми, кто был вынужден покинуть Украину из-за войны. Этот выпуск "Красавы" автор назвал "самым важным в истории канала" и попросил поделиться им с остальными.

Форвард "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в выпуске "Красавы" рассказал о том, как 24 февраля узнал о нападении России:

"Меня разбудила моя мама, которая находилась здесь со мной в Лондоне. Она разбудила меня где-то в 5 часов утра и сказала, что началась война. В такой момент ты не понимаешь, что делать, потому что ты никогда не был в такой ситуации. Конечно, у тебя паника.

Первым делом я позвонил жене, которая в тот момент была в Киеве. С женой и ребенком был отец, они попытались выехать куда-то ближе к границе, но это было нереально из-за пробок, творился беспредел".

Помимо этого Андрей Ярмоленко поделился мнением о санкциях, примеряемым к России в связи с нападением на Украину.