Российский блогер сделал мощный антивоенный выпуск с украинскими футболистами
За первые сутки после публикации, видео набрало почти 100 тысяч просмотров. Под видео сейчас больше 30 тысяч комментариев, большинство из которых поддерживают точку зрения блогера.
Сам Савин перед выпуском сказал: "24 февраля навсегда разделило нашу жизнь на две части: до и после. Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца. Футболисты — не исключение".
Также блогер написал, что "война, которую развязала Россия, в одном только Мариуполе унесла уже больше жизней мирных жителей и детей, чем за 8 лет на Донбассе", и что "между страхом и совестью" он выбирает второе.
В выпуске Савин разговаривает с украинскими футболистами, которые размышляют о происходящем у них на родине. Савин общался с Андреем Ворониным, Александром Алиевым (он родился в России, но давно живет в Украине), Андреем Ярмоленко, Виталием Миколенко и хорватом Дарио Срна, а также с теми, кто был вынужден покинуть Украину из-за войны. Этот выпуск "Красавы" автор назвал "самым важным в истории канала" и попросил поделиться им с остальными.
Форвард "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в выпуске "Красавы" рассказал о том, как 24 февраля узнал о нападении России:
"Меня разбудила моя мама, которая находилась здесь со мной в Лондоне. Она разбудила меня где-то в 5 часов утра и сказала, что началась война. В такой момент ты не понимаешь, что делать, потому что ты никогда не был в такой ситуации. Конечно, у тебя паника.
Первым делом я позвонил жене, которая в тот момент была в Киеве. С женой и ребенком был отец, они попытались выехать куда-то ближе к границе, но это было нереально из-за пробок, творился беспредел".
Помимо этого Андрей Ярмоленко поделился мнением о санкциях, примеряемым к России в связи с нападением на Украину.
"Я считаю, что все санкции, которые применяются против России, спортсменов, бизнеса — это правильно. Надеюсь, что спорт может помочь это все остановить. Если ты поддерживаешь войну, потерпи — ты не будешь играть в Лиге чемпионов или матчах за сборную. Но это все херня по сравнению с тем, что происходит в Украине. У нас гибнут женщины и дети. Я обращался к россиянам, чтобы они повлияли на ситуацию. Просто выразить мнение и попросить остановить войну. Они же кумиры миллионов. Никакого ответа я не услышал ни от кого. Единственный Федя Смолов, сделал пост. Те люди, которые промолчали — их для меня не существует. Для меня они приравниваются к вражеским военным на нашей земле", — заявил Ярмоленко в интервью российскому блогеру.
Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко не отказывается от своих слов в адрес футболистов сборной России.
В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, Миколенко обратился к Артему Дзюбе с просьбой не молчать об агрессии России. Но тот не ответил Виталию, спровоцировав украинца написать весьма жесткий пост.
"Если даже капитан их сборной молчит, то никто не будет говорить. Не знаю, как мы поступили бы на их месте, но это можно было бы сделать. Костяк договорился выставить что-нибудь — всех не посадят",- завил Миколенко.
"Почему русские футболисты молчат? Боятся за свои жизни, боятся за штрафы, сейчас ввели законы: говоришь ”нет войне” — тебя сажают. Можно собраться всей командой, если вы реально против, выставить пост против войны, сказать, что это не поддерживаете. А если вы молчите — значит, вы поддерживаете войну", — сказал Миколенко каналу ”КраСава”.
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин также высказался о молчании российских спортсменов о войне в Украине.
"Почему молчат спортсмены в России? Ты что не знаешь? Их закроют, бл*дь, им пи*ды дадут, их выгонят, их посадят. Миллионы людей знают, что происходит на самом деле. Мне писали в соцсети, говорили, что мы не должны и так далее", — сказал Воронин в интервью ”КраСава”.
После премьеры стало известно, что в съемках отказался участвовать защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
"Саша сказал, что разговаривал с ним и отказал, потому что не видит в этом смысла. Те россияне, которые хотят знать правду, они ее знают", — объяснила решение супруга футболиста Влада Зинченко.
Полный выпуск можно посмотреть тут
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