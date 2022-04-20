Глава МИД ФРГ на встрече с коллегами из стран Балтии: Германия прекратит импорт российской нефти к концу года

"Что нам нужно как можно скорее сделать, так это раз и навсегда прекратить импорт энергии из России", — сказала Бербок в среду в Риге на встрече со коллегами из трех балтийских республик — Латвии, Эстонии и Литвы.

"Мы совершили ошибки в этой области, но теперь мы не можем повернуть время вспять, мы не можем отменить это", — сказала глава германского МИДа. Безопасность в Европе, по ее словам, означает снижение зависимости от России, особенно в области энергетики.

"Мы все хотим прекратить поставки газа, и лучше бы сделать это сегодня, чем завтра", — заявила Бербок, признав, что страны Балтии заблаговременно стали проводить политику, которая в значительной степени уменьшила их зависимость от российского газа. "Германия также хочет полностью отказаться от импорта энергоносителей из России", — подчеркнула министр.

По словам Бербок, Германия прекратит импорт нефти из России уже к концу этого года.

"К лету мы вдвое сократим закупки нефти, а к концу года сведем их к нулю. Затем в рамках общеевропейских мер последует газ. Потому что наш совместный отказ, отказ всего Европейского Союза (от энергоносителей из РФ. — Ред.), — наша общая сила", — подчеркнула она.

По ее словам, строительство газопровода "Северный поток — 2" было "фатальным": "Абсолютно понятно, что это было ошибкой".

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.