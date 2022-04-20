ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (56-й день) | В Минобороны Украины заявили о начале решающей битвы. В Мариуполе продолжается осада "Азовстали"

- Украинские войска в Мариуполе держат оборону в металлургическом заводе "Азовсталь", где находится около тысячи военнослужащих и мирных жителей. Российская армия ежедневно бомбит и пытается штурмовать эту территорию.

- Россия потеряла в три с половиной раза больше военной техники, чем Украина

Согласно подсчетам аналитического проекта Oryx, собирающего сведения о военных потерях по фото- и видеоматериалам, с начала войны Россия потеряла 2998 единиц техники (1558 уничтожены, 46 повреждены, 244 брошены, 1120 захвачены украинской стороной).

Украина потеряла 848 единиц техники (389 уничтожены, 22 повреждены, 36 брошены, 401 захвачены российской стороной).

- В Ирпене и Буче восстановлена работа системы водоснабжения, сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Но при этом, из-за проблем с электричеством в ряде домов вода пока что не может поступать выше 1-2 этажей.

- Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции РФ на обращение Медведчука об обмене: "По этому сюжету сказать пока нечего".

- Мирные переговоры: Песков сообщил о передаче Кремлем в Киев проекта документа

”Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа с четкими выработанными формулировками. Мяч на стороне Киева, Москва ждет реакции”, — сообщил Песков.

По его словам, Украина не торопится с ответом.

"Их работа оставляет желать лучшего, они не стремятся интенсифицировать процесс", — привычно лжет Песков.

- РФ утратила доверие к украинским переговорщикам

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также она заявила, что Россия ”предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО”.

- Число беженцев, покинувших Украину, превысило пять миллионов, сообщается на сайте управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Большинство из них — более 2,8 миллиона — уехали в Польшу. В Румынию уехали 757 тысяч, в Россию — 549 тысяч, в Венгрию — 471 тысяча, в Молдавию — 426 тысяч, в Словакию — 342 тысячи, в Беларусь — 23 тысячи.