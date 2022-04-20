The Guardian: Россия перебрасывает до 20 тысяч наемников на Донбасс, техники у них нет
Россия задействует до 20 тысяч наемников из Сирии, Ливии и других стран в своем новом наступлении на Донбасс. При этом у них нет тяжелого вооружения и бронетехники, пишет OBOZREVATEL.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление европейского чиновника. По его словам, наемники были завербованы российской "Группой Вагнера".
"Что я могу вам сказать, так это то, что мы действительно видели некоторую переброску из этих районов, Сирии и Ливии, в восточный регион Донбасса, и эти ребята в основном используются как масса против украинского сопротивления. Это пехота. У них нет тяжелой техники или транспортных средств", — сказал чиновник.
Отмечается, что бывшим солдатам-сирийцам предложили ежемесячную зарплату от 600 до 3000 долларов США, в зависимости от звания и опыта, чтобы воевать в Украине.
Россия использует наемников и намерена захватить как можно большую часть восточной Украины, говорят эксперты. Западные чиновники считают, что такая спешка обоснована желанием Путина объявить о хоть какой-то "победе" на военном параде в Москве 9 мая.
По словам европейского чиновника, Кремль ставит перед собой четыре цели на втором этапе войны в Украине:
- захват Донбасса;
- обеспечение сухопутного моста в Крым. Для достижение этой цели осажденный город Мариуполь имеет решающее значение;
- захват Херсонской области для того, чтобы обеспечивать Крым пресной водой;
- захват дополнительной территории, которая может быть использована в качестве буфера или "разменной монеты" на переговорах.