The Guardian: Россия перебрасывает до 20 тысяч наемников на Донбасс, техники у них нет

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление европейского чиновника. По его словам, наемники были завербованы российской "Группой Вагнера".

"Что я могу вам сказать, так это то, что мы действительно видели некоторую переброску из этих районов, Сирии и Ливии, в восточный регион Донбасса, и эти ребята в основном используются как масса против украинского сопротивления. Это пехота. У них нет тяжелой техники или транспортных средств", — сказал чиновник.

Отмечается, что бывшим солдатам-сирийцам предложили ежемесячную зарплату от 600 до 3000 долларов США, в зависимости от звания и опыта, чтобы воевать в Украине.

Россия использует наемников и намерена захватить как можно большую часть восточной Украины, говорят эксперты. Западные чиновники считают, что такая спешка обоснована желанием Путина объявить о хоть какой-то "победе" на военном параде в Москве 9 мая.

По словам европейского чиновника, Кремль ставит перед собой четыре цели на втором этапе войны в Украине:

захват Донбасса;

обеспечение сухопутного моста в Крым. Для достижение этой цели осажденный город Мариуполь имеет решающее значение;

захват Херсонской области для того, чтобы обеспечивать Крым пресной водой;

захват дополнительной территории, которая может быть использована в качестве буфера или "разменной монеты" на переговорах.