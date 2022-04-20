Собеседники Блумберга рассказали, как Путин принимал решение о вторжении в Украину

Два источника Блумберга при этом утверждают, что решение о вторжении в Украину было принято Путиным вместе с несколькими "ястребами", в числе которых министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

За несколько недель после начала вторжения круг советников и контактов Путина еще сильнее сузился по сравнению с ограниченной группой сторонников жесткой линии, с которыми он регулярно консультировался раньше, пишет агентство.

Спустя почти восемь недель после нападения на Украину военные потери растут, а Россия столкнулась с беспрецедентной международной изоляцией. "Небольшое, но растущее число высокопоставленных кремлевских инсайдеров тихо сомневаются в правильности его решения начать войну", — пишет агентство.

"Катастрофическая ошибка"



Ряды критиков внутри российской власти остаются ограниченными и рассредоточенными на высоких постах в правительстве и государственном бизнесе — они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад, утверждает Блумберг, ссылаясь на десятерых собеседников, осведомленных о ситуации. Все они говорили на условиях анонимности, опасаясь последствий.

Пока эти люди не видят никаких шансов на то, что Путин изменит свой курс. По их словам, российский президент, все больше и больше полагаясь на сужающийся круг бескомпромиссных советников, отвергает попытки других чиновников предупредить его о пагубных экономических и политических издержках.

Некоторые собеседники Блумберга сказали, что все больше разделяют опасения представителей американской разведки на счет того, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия, если столкнется с неудачей в кампании, которую он считает своей исторической миссией.