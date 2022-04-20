Переполох на рынке у Балтийского вокзала: лапу собаки затянуло в эскалатор

"Ее лапа просто исчезла в механизме, это было как мясорубка", — описал произошедшее очевидец, по словам которого, у хозяйки в руках были магазинные пакеты, и она в момент происшествия не обратила на собачку внимания. "Крови было много!"

Как сказал очевидец, собаку породы померанский шпиц повезли в клинику, хозяйка была в шоке и пообещала подать на рынок в суд, пишет Lemmikloom.

Исполнительный директор Balti jaama turg Сандер Хаге просмотрел сегодня запись камеры наблюдения и признал, что несчастье в самом деле имело место.

"Непосредственно перед концом поездки собака отступила и за шерсть попала в гребёнку площадки. Красная кнопка "стоп" находилась рядом с хозяйкой, но, видимо, женщина была не в себе. На записи видно, как люди и охранники сразу бросились ей на помощь".

Директор рынка добавил, что, судя по записи камеры, травмы животного всё-таки не опасны для жизни. "Очень надеюсь, что с собакой всё будет в порядке. Если хозяйка хочет подать на нас в суд, то это, конечно, ее право, но на самом деле речь идет об ответственности владельца. У меня тоже есть пес, и если нужно, то я беру своего 30-килограммового на руки", — сказал он.

Хаге также отметил, что у эскалатора имеются предупреждающие таблички, где написано, что своих любимцев при поездке нужно брать на руки.