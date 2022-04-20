Покинувший КХЛ ”Йокерит” пропустит сезон, а в 2023 году вернется в финскую лигу

"Йокерит” с 1997 года проводит домашние матчи на ”Хартвалл-Арене”. В клубе отметили, что если в будущем не произойдет изменений в составе владельцев стадиона, то команда будет искать себе новую арену. ”Хартвалл-Арена” принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

В конце февраля ”Йокерит” отказался от участия в Кубке Гагарина из-за ситуации на Украине. 5 апреля клуб объявил о выходе из состава КХЛ. 14 апреля финское подразделение российской компании ”Норильский никель” продало свою долю в компании, которая владела ”Йокеритом”. 100-процентным владельцем клуба стал Яри Курри.

”Йокерит” выступал в КХЛ с сезона 2014/15. Лучшим результатом команды был выход в 1/4 финала плей-офф в 2015 и 2018 годах. Также клуб является шестикратным чемпионом Финляндии.

В 2013 году 49% акций клуба были приобретены бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, а также Геннадием Тимченко, после чего команда вступила в КХЛ. С 2019 года инвестором и партнером ”Йокерита” являлся ”Норильский никель” и его дочерняя финская компания Norilsk Nickel Harjavalta.



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