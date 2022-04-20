КОЛОНКА RusDelfi | Закон о запрете георгиевской ленты

Завтра Рийгикогу будет голосовать по поводу поправок к Пенитенциарному кодексу, которые должны регулировать использование символики в публичном пространстве, связанной с актами агрессии, геноцидом, преступлениями против человечества и совершением военных преступлений.

Наверняка в простонародье его назовут просто — закон о запрете георгиевской ленты. Другое дело, как этот закон будет применяться на практике. Ведь стоит заменить цвет оранжевых полосок той самой ленты на красный или желтый, то чисто формально лента перестанет быть георгиевской. Но только формально. Можно предположить, что иные дотошные юристы завалят суды исками с требованием провести семантическую экспертизу. И как в таком случае действовать обычным полицейским, которые и должны следить за исполнением закона?

Помнится, году в 2015 я пришел на парад по случаю Дня победы 23-го июня, который проводился тогда в Кярдла, в черной футболке с красным трезубцем. А моему другу удалось подслушать разговор двух полицейских, наблюдавших за мной. ”Что это за символ на футболке”, — спрашивает первый. Второй отвечает: ”Не знаю, но на всякий случай надо сфотографировать и проверить!”