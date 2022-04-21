Правда ли, что канцлер Германии Шольц — внук бывшего группенфюрера СС?

Возможно, идея о родстве Шольца с бывшим генералом СС родилась из шуточной публикации информационного агентства ”Панорама” за декабрь 2021 года, опубликованной вскоре после его вступления в должность канцлера Германии. ”Панорама” якобы цитирует Шольца: ”Дедушка рассказывал, что с воодушевлением ехал в Украину. Посетил Тернополь, Киев, Лемберг, Ровно, другие города. Жалел только, что до Крыма не дошёл”. Далее в тексте говорится, что свой визит по приглашению министра иностранных дел Украины Шольц запланировал на 22 июня следующего года. В конце публикации размещён традиционный дисклеймер ”Панорамы”: ”Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями”.

Тем не менее Немецкое агентство печати (DPA), ознакомившись с документами из федерального архива, выяснило : у генерал-лейтенанта войск СС Фрица фон Шольца не было детей. Он родился в городе Пльзень, в те времена принадлежащем Австро-Венгрии, жил с женой в австрийском городе Пёрчах-ам-Вёртерзе. Это подтверждают архивные документы о военной карьере и семейном положении генерала Шольца, с которыми ознакомилось DPA. А вот настоящие бабушка и дедушка Олафа Шольца были родом из Гамбурга и работали железнодорожными служащими.

Некоторые онлайн-издания опубликовали заголовки ”Внук фашистского генерала СС Олаф Шольц отрицает геноцид в Донбассе”, а Никита Михалков произнёс в своей передаче ”Бесогон”: ”Немудрено, что господин Шольц улыбается, услышав слово "геноцид"”. Другие издания предположили , что антироссийская политика Германии продиктована личными мотивами Олафа Шольца, дедушка которого якобы погиб в 1944 году от российского снаряда. Некоторые публикации в связи с этим призвали — вдобавок к денацификации Украины — денацифицировать ещё и Германию.

В начале марта 2022 года стали распространяться посты и публикации о том, что дедушка Олафа Шольца был генералом СС и во время Великой Отечественной войны организовывал казни евреев в Польше и Украинской ССР. В связи с этой новостью многие пользователи соцсетей вспомнили высказывание Шольца о геноциде в Донбассе: ”Он [Путин] приводит аргумент, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что на самом деле нелепо”.

Новый виток популярности ”нацистских корней” Олафа Шольца случился после начала боевых действий в Украине. 5 марта пресс-служба компании ”Конкорд”, принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, известному как ”повар Путина”, опубликовала заявление Пригожина: ”Кто на стороне зла? Украинские нацисты, убивающие мирных русских граждан, Макрон и ему подобные, которые колонизируют Африку, а также "шольцообразные". Кстати, что касается последнего, попалась интересная справка. Оказывается, дед канцлера Германии Олафа Шольца был генерал-лейтенантом войск СС и лично участвовал в казнях евреев на территориях Польши и нынешней Украины”.

На следующий день пост был удалён, а вместо него ”Конкорд” опубликовал новую версию заявления Пригожина, из которой исчезло упоминание Шольца. Сотрудник немецкого издания T-online Ларс Винанд направил вопросы ”Конкорду”: ”Допустил ли г-н Пригожин ошибку и поэтому удалил заявление? Сожалеет ли г-н Пригожин о том, что эти ложные утверждения продолжают циркулировать? Считает ли г-н Пригожин, что кто-то несёт личную ответственность за действия своих предков?”

В ответ Пригожин раскрыл свой источник информации: его коллеги из медиахолдинга ”Патриот” якобы принесли ему ”забавную справку”, в которой и была описана родословная канцлера ФРГ. А на вопрос о том, почему пост был удалён, Пригожин ответил:



”Я человек далёкий от политики, собственно говоря, "повар", кроме котлет, мало в чём разбираюсь. Мне позвонили мои друзья, которые разбираются в политике. Не из Кремля, не из ФСБ, а просто друзья, которые оценивают политическую обстановку шире, чем я, и сказали:

- Канцлер Шольц — большой м*дак, и наверняка его дедушка был эсэсовцем. Но, вытаскивая скелет из шкафа, обидишь всех немцев.

На что я ответил им:

- Что ж мне делать, дорогие, разбирающиеся в политике друзья? Если я сниму публикацию, мне будет неловко и меня могут спросить, для чего я это сделал.

- Лучше тебе один раз будет стыдно, чем всем немцам неудобно, — ответили они мне хором”.





Поскольку публикация Пригожина от 5 марта — самое раннее упоминание ”эсэсовского дедушки” Шольца, а сам Пригожин так и не предоставил копию ”забавной справки”, можно сделать вывод, что именно Пригожин и был автором этого фейка.

Итог: фейк