За рубежом
20.04.2022, 21:08

"У некоторых останавливается сердце". В родном городе Зеленского принимают беженцев из самых опасных мест Украины

 
Роман Старапопов
Natalia Patruševa
Natalia Patruševa
Foto: Roman Starapopov
Кривой Рог стал убежищем для многих украинских беженцев. Город принимает людей из Ирпеня, Киева, Херсона, Запорожья, Николаева, Мариуполя, Сум и других населенных пунктов, где идут активные бои.

Наталья Патрушева, которая координирует работу центра по приему беженцев ”ЕГІДА-ЦЕНТР” в Кривом Роге, говорит, что даже в такое сложное время город нуждается в профессионалах и всегда обеспечивает людей работой.

”Врачи, швеи. В центре занятостей более 100 вакансий предлагают предлагают профессионалам”, — рассказывает Патрушева. По ее словам, для предпринимателей, которые трудоустраивают беженцев, предусмотрены льготы.

До войны средняя зарплата в Кривом Роге составляла 15 000 гривен (около 470 евро, — прим.). Основной бизнес в городе связан с горно-обогатительными комбинатами и фирмами по их обслуживанию. Поскольку в условиях войны горно-обогатительные комбинаты поубавили свои мощности, но не остановили работу, то и зарплаты немного снизились. ”Но рабочие места есть, кто хочет найти работу, ее найдет”, — заверяет Наталья.

Сейчас город в среднем принимает порядка 500 беженцев в день. По словам Патрушевой, проблем с расселением людей нет. ”Вопросы с питанием стараемся решать — помогают предприниматели и город. Не знаю как дальше будет, но на сегодняшний день мы чувствуем себя стабильно и уверенно”, — рассказывает она.

Наталья признает, что люди приезжают растерянные, порой с осколочными ранениями. Зачастую у этих людей нет ничего из личных вещей. Со многими работают психологи, если нужна медицинская помощь, то и ее город оказывает.

”Когда люди выезжают из оккупированных мест, то у них отбирают паспорта, свидетельства о рождении детей. Если у них есть продукты питания, то отбирают и их. Это русские военные все отбирают. Я не знаю, зачем они это делают, но люди рассказывают, что их машины останавливали и обыскивали. Забирают даже мобильные телефоны”, — говорит координатор центра по приему беженцев.

”Это очень страшно, люди рассказывают, что в их дома стреляют просто так. Видимо, красивый дом, значит его надо убрать. Церкви уничтожают, школы, садики. Непонятно, чем могут угрожать школы или садики”, — возмущается Наталья. Также по ее словам, бывают и трагичные случаи — люди, которые приезжают, не выдерживают пережитого, у них останавливается сердце. В этом случае семьям оказывается помощь с похоронами.

Почему люди, которые приезжают в Кривой Рог, не едут в Западную Украину или в Европу? Наталья объясняет: ”Они не хотят. Они убеждены, что это все скоро закончится и сегодня или завтра они уже вернутся домой".

RusDelfi
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