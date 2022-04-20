"У некоторых останавливается сердце". В родном городе Зеленского принимают беженцев из самых опасных мест Украины

Наталья Патрушева, которая координирует работу центра по приему беженцев ”ЕГІДА-ЦЕНТР” в Кривом Роге, говорит, что даже в такое сложное время город нуждается в профессионалах и всегда обеспечивает людей работой.

”Врачи, швеи. В центре занятостей более 100 вакансий предлагают предлагают профессионалам”, — рассказывает Патрушева. По ее словам, для предпринимателей, которые трудоустраивают беженцев, предусмотрены льготы.

До войны средняя зарплата в Кривом Роге составляла 15 000 гривен (около 470 евро, — прим.). Основной бизнес в городе связан с горно-обогатительными комбинатами и фирмами по их обслуживанию. Поскольку в условиях войны горно-обогатительные комбинаты поубавили свои мощности, но не остановили работу, то и зарплаты немного снизились. ”Но рабочие места есть, кто хочет найти работу, ее найдет”, — заверяет Наталья.

Сейчас город в среднем принимает порядка 500 беженцев в день. По словам Патрушевой, проблем с расселением людей нет. ”Вопросы с питанием стараемся решать — помогают предприниматели и город. Не знаю как дальше будет, но на сегодняшний день мы чувствуем себя стабильно и уверенно”, — рассказывает она.

Наталья признает, что люди приезжают растерянные, порой с осколочными ранениями. Зачастую у этих людей нет ничего из личных вещей. Со многими работают психологи, если нужна медицинская помощь, то и ее город оказывает.

”Когда люди выезжают из оккупированных мест, то у них отбирают паспорта, свидетельства о рождении детей. Если у них есть продукты питания, то отбирают и их. Это русские военные все отбирают. Я не знаю, зачем они это делают, но люди рассказывают, что их машины останавливали и обыскивали. Забирают даже мобильные телефоны”, — говорит координатор центра по приему беженцев.