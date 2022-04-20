”Что значит — без вести пропавший? Мой сын погиб?” Матери срочников с затонувшего крейсера ”Москва” рассказали ”Медузе”, как ищут своих детей

Татьяна Ефременко

мать 19-летнего Никиты Ефременко

Мой сын проходил срочную службу на крейсере ”Москва”. Он служил с ноября 2021 года, после учебки его сразу отправили на этот корабль.

Мне сын не рассказывал ничего. Один раз сказал, что у них учения, и они пойдут в море. Это было еще до военных действий [в Украине]. Когда в новостях говорили, что крейсер ”Москва” участвовал в военных действиях на острове Змеиный, даже это мне мой сын не прокомментировал. Ничего не сказал. Он говорил: ”Приеду домой и все расскажу”.

Когда военные действия только начались, сын не выходил на связь около трех недель, позвонил 10 марта. Потом пришло письмо. Никита написал, что они были в море, и связи не было.

Еще была строчка о том, что он передумал оставаться по контракту (после срочной службы он планировал пойти контрактником). Но почему, он так и не сказал.

Я тоже его очень сильно отговаривала от подписания контракта до того, как закончатся военные действия в Украине. Говорила ему о том, что, если он хочет дальше служить, то пусть идет в полицию или Росгвардию, где маловероятно, что его отправят на военные действия.

Последний раз он звонил девятого апреля, до дембеля оставалось 58 дней. Все его ждали дома, но он просто перестал выходить на связь.

Я позвонила в Комитет солдатских матерей. Там сказали, что они такими вещами не занимаются. Дали номера, куда можно обратиться. Я даже не знала, куда именно я звоню. Говорила, что просто ищу информацию о сыне. Я обзвонила все госпитали Севастополя, звонила в госпиталь в Москву.

Я спрашивала, есть ли такие [раненные военные в госпитале], которые не могут назвать себя. Мне отвечали, что таких нет. Потом связь просто прерывалась и больше дозвониться я не могла.

Такая же ситуация была, когда я звонила в севастопольское министерство обороны. Там мне ответили, что сын — без вести пропавший. После этого — ”абонент недоступен”.