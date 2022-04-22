10 гибких навыков, без которых не построить карьеру digital-специалиста

85% успеха в онлайн-профессиях зависит не от ваших технических знаний, а от гибких навыков. К такому выводу пришли учёные из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги. Вы можете знать все секреты алгоритмов соцсетей и быть повелителем стратегий продвижения, но этого будет недостаточно, если хромают навыки коммуникации с людьми или нет креативного мышления.

Давайте разбираться, какие навыки нужно развивать, если вы хотите построить карьеру в digital среде.

Зачем нужны soft skills

Soft skills — это навыки, помогающие решать жизненные задачи и работать с людьми. Некоторые из них связаны с эмоциональным интеллектом, а другие с уникальным характером человека. Hard skills (твердые навыки) — это ваши узкие, профессиональные знания.

В идеале — обе категории навыков должны дополнять друг друга. Например дизайнеру, кроме владения графическими редакторами и умения рисовать очень пригодится креативное мышление, навыки коммуникации для общения с клиентами и умение работать в команде над большими проектами.

В последнее время многие работодатели ценят гибкие навыки куда больше твердых. Почему так? Потому что именно от софт-скиллов зависит, насколько успешно вы сможете взаимодействовать с коллегами, общаться с клиентами, справляться с кризисами и конфликтами, находить неочевидные решения задач и уверенно достигать целей. Работодатели понимают — если hard skills можно довольно быстро прокачать на курсах и тренингах, то гибкие навыки — это естественная прошивка человека. Конечно многие скиллы можно развивать, но делать это куда труднее.

Теперь давайте разберёмся, какие именно гибкие навыки ценятся в самых популярных диджитал-профессиях.

Soft-skills для всех