10 гибких навыков, без которых не построить карьеру digital-специалиста
Марина Миронова, руководитель карьерного центра школы бизнеcа MOST, продолжает вести блог на RusDelfi. В этом тексте она рассказывает о том, какие навыки необходимо развивать, чтобы добиться успеха в digital-сфере.
85% успеха в онлайн-профессиях зависит не от ваших технических знаний, а от гибких навыков. К такому выводу пришли учёные из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги. Вы можете знать все секреты алгоритмов соцсетей и быть повелителем стратегий продвижения, но этого будет недостаточно, если хромают навыки коммуникации с людьми или нет креативного мышления.
Давайте разбираться, какие навыки нужно развивать, если вы хотите построить карьеру в digital среде.
Зачем нужны soft skills
Soft skills — это навыки, помогающие решать жизненные задачи и работать с людьми. Некоторые из них связаны с эмоциональным интеллектом, а другие с уникальным характером человека. Hard skills (твердые навыки) — это ваши узкие, профессиональные знания.
В идеале — обе категории навыков должны дополнять друг друга. Например дизайнеру, кроме владения графическими редакторами и умения рисовать очень пригодится креативное мышление, навыки коммуникации для общения с клиентами и умение работать в команде над большими проектами.
В последнее время многие работодатели ценят гибкие навыки куда больше твердых. Почему так? Потому что именно от софт-скиллов зависит, насколько успешно вы сможете взаимодействовать с коллегами, общаться с клиентами, справляться с кризисами и конфликтами, находить неочевидные решения задач и уверенно достигать целей. Работодатели понимают — если hard skills можно довольно быстро прокачать на курсах и тренингах, то гибкие навыки — это естественная прошивка человека. Конечно многие скиллы можно развивать, но делать это куда труднее.
Теперь давайте разберёмся, какие именно гибкие навыки ценятся в самых популярных диджитал-профессиях.
Soft-skills для всех
Работа в команде. Чтобы разрабатывать классный продукт и достигать хороших результатов, специалист должен быть командным игроком. Ему нужно уметь договариваться с коллегами и просить их о помощи, поддерживать других, а также брать ответственность за свою часть работы. Человек, сосредоточенный только на личном прогрессе, будет адаптироваться в компании с большим трудом.
Эмоциональный интеллект. Помогает не только понимать собственные эмоции и эмоции других, но и выбирать нужную реакцию на них. От этого скилла зависит ваша способность справляться со стрессом, строить доверительные отношения с коллегами и руководством.
Обучаемость. В digital всё меняется с космической скоростью –– появляются новые инструменты и площадки, меняются методики и подходы. Поэтому специалисты должны уметь быстро обучаться и хотеть узнать, как можно больше. Постоянно проходить новые курсы, тренинги и интенсивы –– обычное дело в digital-сфере.
Work-Life баланс. Очень вовлечённые сотрудники часто выгорают, теряют продуктивность и мотивацию к работе. Прокачанный навык work-life баланса помогает специалистам настраивать рабочий процесс под себя, вовремя отдыхать и находить внутренние опоры в сложных ситуациях.
Soft-skills для SMM-специалистов
Коммуникация. Хороший SMM-щик постоянно поддерживает активность в соцсетях. Для этого ему нужно общаться с подписчиками, вовлекать их в дискуссии, вести переговоры с блогерами. А ещё грамотно реагировать на негатив и решать конфликтные ситуации. Также навык коммуникации поможет вам доносить идеи до коллег и отстаивать свою точку зрения.
Тайм-менеджмент. Дедлайны в онлайн-профессии — святое. SMM-специалист должен умеет работать в режиме многозадачности, планировать своё время и выполнять задачи в срок. Этот скилл особенно важен, если вы хотите работать на фрилансе или удаленке.
Soft-skills для интернет-маркетологов
Уверенность. Маркетологи разрабатывают стратегию развития проекта, задают направление работы для всей команды и постоянно ищут новые точки для роста. В процессе многое может пойти не по плану, но маркетолог всегда должен быть уверен в своих действиях и не сдаваться, если очередная гипотеза провалилась.
Навык презентаций. Умение презентовать новую идею или сделать структурированный отчет о проделанной работе –– +100 к успешности маркетолога. Этот скилл можно прокачать со временем, но будет здорово, если он уже есть в вашем в арсенале.
Soft-skills для таргетологов
Аналитическое мышление. Таргетолог много работает с цифрами и аналитикой. Он собирает и обрабатывает статистистику, анализирует охваты и вовлечённость в соцсетях и оценивает эффективность рекламной кампании. Этот специалист должен уметь прогнозировать результаты, быстро делать выводы и вовремя менять стратегию, если это требуется.
Креативное мышление. Таргетологи придумывают рекламные креативы и постоянно генерируют идеи, чтобы зацепить аудиторию. Креативное мышление помогает им находить неочевидные и нестандартные решения. А это просто необходимо в эпоху растущей конкуренции за внимание клиента.
Как измерить гибкие навыки?
Самый лучший способ — пройти тестирование на образовательной платформе или в сервисе оценки компетенций. Сейчас их становится все больше. Например студенты нашей школы MOST после выпускного тестируют свои скиллы на нашей собственной платформе MOST technology.
Как это работает?
Во время учебы каждый студент получает собственный цифровой профиль. В нем фиксируются оценки за полученные твёрдые навыки, например таргетинг, создание лендингов или разработка контент-плана.
После экзамена выпускники добавляют в свой профиль резюме, портфолио и сопроводительное письмо, а также проходят тесты на soft skills. В нашей системе можно оценить все нужные навыки, от коммуникации до лидерства. После того, как алгоритмы искусственного интеллекта оценят ответы пользователей, в профиле появляются результаты, выраженные в баллах от 0 до 100. Если студент видит, что какой-то навык сильно проседает, его можно подтянуть, пройдя специальное обучение на платформе.
Мы даем доступ к нашей платформе работодателям и представителям компаний, которые ищут специалистов в свои команды. Все, что им нужно — просмотреть профили выпускников и выбрать подходящего кандидата. А уже оцененные софт скиллы очень облегчают процесс выбора.
Подведем небольшой итог
Софт-скиллы — основа вашего успеха в онлайне. Не переживайте если не дотягиваете по технической части, практика поможет это исправить. Уделяйте особое внимание гибким навыкам и развивайте ваши более слабые стороны. Если вы от природы не обладаете хорошими навыками коммуникации или эмоционального интеллекта, не печальтесь. Их всегда можно развить, главное ваше желание.