Последний бастион Мариуполя. Что такое завод "Азовсталь", который штурмуют российские войска

Во вторник министерство обороны России в очередной раз предложило защитникам Мариуполя сдаться и заявило, что в этом случае им будет гарантирована жизнь.

В ночь на среду командир украинской бригады морской пехоты, остатки которой сражаются в окружении в Мариуполе, призвал лидеров США, Британии, Турции и Украины спасти его бойцов и остающихся с ними на территории завода "Азовсталь" мирных жителей. "Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", — сказал майор Сергей Волына в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".

В течение последних недель российская авиация вела интенсивные бомбардировки территории комбината, а вооруженные силы Украины и бойцы полка национальной гвардии "Азов" заявляли о критическом положении и просили о международной помощи.

Мы рассказываем о том, как появился завод "Азовсталь" и как он стал последним очагом сопротивления защитников Мариуполя.

Стратегический порт



С первых дней российского вторжения в Украину российские военные и сепаратисты из самопровозглашенной ДНР сосредоточили свои основные усилия на захвате Мариуполя. Этот город с почти полумиллионным населением не только важный порт на Азовском море, он имеет также важное политическое значение.

В мае — июне 2014 года, во время антитеррористической операции украинских сил против сепаратистов, армия Украины и добровольческие батальоны сумели отбить город. С этого времени Мариуполь, с его двумя металлургическими гигантами (комбинат им. Ильича и "Азовсталь") и одним машиностроительным ("Азовмаш"), жил мирной жизнью и развивался.

Уже в начале марта российские войска смогли окружить Мариуполь со всех сторон и заблокировать его с моря. Оборону города держали силы "Азова", 36-й бригады морской пехоты, а также пограничники, полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины.