КАРТА | Военные аналитики: в Мариуполе — уличные бои, РФ готовится усилить наступление на Донбассе

Также указывается, что российские силы, вероятно, продолжат наступление на юго-восток от Изюма, на запад от Кременной и Попасной и на север от Донецка через Авдеевку. По информации организации, российские силы, вероятно, увеличат масштабы наземных наступательных операций в ближайшие дни, но пока еще слишком рано говорить о том, насколько быстро они это сделают и насколько масштабными будут эти наступления.