Новости России
20.04.2022, 10:37

ВИДЕО | Наталья Поклонская: буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины

 
ФОТО: REUTERS/Stringer

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что ”буква Z символизирует трагедию и горе”. Об этом замглавы Россотрудничества сообщила в интервью Маше Майерс на ютуб-канале ”Живой гвоздь” — это новый проект журналистов ”Эха Москвы”.

”Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет”, — сказала Наталья Поклонская.

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