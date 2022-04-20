ВИДЕО | Наталья Поклонская: буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины

”Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты — россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет”, — сказала Наталья Поклонская.