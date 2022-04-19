Красивый жест: болельщики соперника аплодируют в поддержку потерявшего сына Роналду

Футболист и его девушка Джорджина Родригес ожидали двойню. В понедельник пара сообщила, что во время родов один из детей (мальчик) не выжил. Сам Роналду матч пропустил.

Ранее сообщалось, что активная группа болельщиков "Ливерпуля" решила поддержать Роналду, попросив каждого из присутствующих на встрече с "МЮ" отдать дань уважения его утрате и поаплодировать на 7-й минуте встречи (у португальца седьмой игровой номер). "Манчестер Юнайтед" также поддержал эту акцию.

В итоге на 7-й минуте болельщики спели You’ll Never Walk Alone, а также почтили память умершего новорожденного сына Роналду минутой аплодисментов.

Футболисты "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" приняли решение сыграть матч в черных траурных повязках в память об умершем новорожденном сыне нападающего Криштиану Роналду.

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