”Лучшее решение для прибывших в Эстонию украинцев — ехать в маленькие города”

”Каждый день, когда в эстонских группах я смотрю, как мои украинцы не могут найти себе жилье, у меня разрывается сердце”, — делится Алина. ”Возможно, я не имею права на то, чтобы говорить, куда и кому ехать: у каждого своя ситуация. Но все же я уверена, что тема эта — актуальная сейчас. Большие города перенасыщены беженцами. Волонтеры в ужасе — селить людей некуда”, — рассказывает Алина.

”Кого-то отправляют на паром, кто-то ночует в спортзалах, кто-то просто не имеет денег снять жилье. Причин много. Мой совет всем, кто ещё думает, что делать. Друзья, езжайте в маленькие города! Тут тоже есть жизнь. Активная, интересная! Прекрасный маленький городок со своими особенностями, как и много других маленьких городов в этой стране. Эстония — это не только Таллинн или Тарту”.

В маленьких городах вас быстрее услышат и помогут

Изначально Алина с дочкой собирались ехать жить именно в Выру.

”Хотя в Таллинне у меня есть и бывший муж, и несколько подруг. Все они могли бы мне помочь, но, во-первых, в Выру мои родители, а во-вторых, в больших городах такой наплыв людей!”, — делится Алина.

”Очень сложно найти жилье, работу, колоссальные очереди, что будет дополнительным стрессом для и так расшатанной психики. Когда я ехала, я не знала, что будет и как. Что делать? Как школа? Я знала только, что я вывожу ребенка и себя, чтобы у дочери была адекватная мама. На пути стали появляться простые люди, волонтеры, работники соцслужб, и все по цепочке стало как-то двигаться”, — рассказывает Алина.

Полгода назад родители Алины переехали в Эстонию. После начала войны Алина поняла, что у нее в Украине деньги заканчиваются, дочь не ходит в школу. ”Соседние города стали иногда страдать от взрывов, постоянно воздушная сирена. Дочь стала бояться. И мы приняли решение ехать. Ну и конечно же куда? К родителям в Выру”.