Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь

"Президент Саули Ниинистё сегодня, 19 апреля, по предложению правительства принял решение о том, что Финляндия направит в Украину дополнительную военную помощь", — сообщается в пресс-релизе.

Министерство и на этот раз не раскрывает подробностей о содержании помощи, способах доставки и сроках. Причина заключается в том, чтобы гарантировать доставку груза до места назначения.

Решения о предыдущих пакетах военной помощи были приняты в конце февраля и в конце марта.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.