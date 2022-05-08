”Один мужик пропал на работе…” В Кохтла-Ярве коллеги бросили тяжелораненого товарища умирать, но отделались условным наказанием

Был ли это конец весны или начало лета, Люба уже не помнит. Как бы то ни было, этот разговор состоялся в 2019 году у нее дома в Кохтла-Ярве. Несколькими месяцами ранее, в марте, у брата Любы Владимира диагностировали рак легких.

Именно этот вид онкологии в среднем чаще встречается в Эстонии у мужчин, занятых в сланцевой промышленности — из-за загрязнения воздуха, а также длительного воздействия вредных выбросов. Так что диагностированный на последней стадии рак стал личной трагедией для семьи Владимира, но в целом этот случай достаточно типичный.

В тот день, когда Владимир вошел в квартиру Любы с бутылкой в ​​руках, никто из них не верил в то, что Владимир проживет еще долго. Ему было почти шестьдесят, что весьма неплохо для Ида-Вирумаа, где средняя продолжительность жизни мужчин ниже, чем во всех остальных уездах.

Владимир не всегда был алкоголиком. К спиртному он пристрастился пятью годами ранее, после того как утонул его сын. Люба замечала, что на ту же скользкую дорожку встала и жена Владимира, Зинаида. Однако причиной явного волнения Владимира, пришедшего в гости к сестре, был точно не алкоголь.

- Что случилось? — спросила Люба.

”Мужик на работе пропал”, — ответил Владимир.