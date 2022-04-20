Фигуристка Трусова заявила о намерении исполнить пятерной прыжок

Трусова серьезно настроена установить историческое достижение. ”Пятерные прыжки? Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные не пробовал еще никто.

Пять четверных я делала для того, чтобы выигрывать соревнования. Конечно, очень хотелось первой их сделать. Поэтому я добавляла и добавляла. Мне очень сложно на месте стоять. Мне нужно учить что-то новое, мне это нравится” , — заявила ”Русская ракета” в интервью ютуб-каналу Waction.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на намерение российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок.

”Саша Трусова хочет исполнить пятерной? А я мечтаю получить ”Оскар”, например. Но, как говорят, мечтать не вредно. В любом желании надо искать что-то рациональное, а в данном случае рациональности я не вижу. Лучше бы Саша мечтала хотя бы раз чисто откатать произвольную программу с четверными”, — передает слова Ягудина sports.ru.

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала слова российской фигуристки Александры Трусовой о том, что она намерена исполнить пятерной прыжок.

”Мне непонятны, честно говоря, комментарии на тему, сумеет или не сумеет Саша Трусова первой в мире выполнить прыжок в пять оборотов. Нужно это спортсменке или ей лучше обратить внимание на выразительность катания. Во-первых, намерение сделать новый элемент совершенно не тождественно намерению вставить его в соревновательную программу. А раз так, Саша имеет полное право разучивать всё то, что ей придёт в голову. Сумеет ли? Вот это реально интересный вопрос. У Трусовой есть огромное преимущество перед всеми спортсменками, прыгающими или пытающимися прыгнуть четыре оборота: она очень сильна физически, и главное — у нее невероятно высока начальная скорость вращения".

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