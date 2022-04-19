Правда ли, что на фото запечатлены украинские солдаты-мародеры со стиральной машиной?

В середине апреля 2022 года в Сети распространили снимок, на котором изображены несколько солдат в камуфляже с голубыми повязками, означающими принадлежность к армии Украины. На фото двое бойцов несут стиральную машинку. А согласно многочисленным постам в соцсетях и Telegram-каналах, эта фотография — доказательство того, что солдаты ВСУ занимаются мародёрством.

Так, 17 апреля на канале ”Повёрнутые на Z войне” фото выложили со следующей подписью: ”А-а-а-а, москали мародёрствуют! А, ой”. Эту запись репостнул Владимир Соловьёв, поэтому она собрала более 700 000 просмотров. В тот же день шоумен Андрей Бочаров поделился снимком в своём сообществе во ”ВКонтакте”, а позднее — на личной страничке и в Telegram-канале. Подписал он его так: ”Укровоенные потихоньку мародёрят у своих же”. В паблике ”ЯР” фото сопроводили шуткой, что теперь раскрыты тайны воровства стиральных машин из магазинов на территории Украины.

А вот так происходящее на фото объяснили на сайте ”Политикус”: ”Все свои грехи украинцы приписывают русским солдатам. Так работает их пропаганда. На данном снимке отчётливо видно, как киевские боевики тащат стиральную машинку, наверно, нужно что-то срочно постирать”.

В комментариях к своему же посту Бочаров поделился ссылкой на ”большой материал, посвящённый укромародёрству” в ”Живом журнале”, где фото появилось ещё 16 апреля. Заголовок статьи гласит: ”Лови мародёров! Солдаты тащат стиралку. И микроволновку. И ворота. И кур. Эксклюзив. Много фото”. Ниже цитируем первый абзац.

Украинцы весь мир убедили в том, что русские солдаты не воюют, а попугаев едят да таскают на себе заляпанные жиром микроволновки и бэушные стиралки. Кто просил фотодоказательств? Вот, пожалуйста, под шум канонады военные выносят из разбомблённого магазина стиральную машину… Ой, это украинские военные.

А далее, сразу под фото, идёт фраза, которая всё меняет: ”Ладно, эту стиралку спасают”.