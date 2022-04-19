Правда ли, что на фото запечатлены украинские солдаты-мародеры со стиральной машиной?
На днях в соцсетях и Telegram-каналах широко разошлась фотография, на которой, предположительно, запечатлён акт мародёрства ВСУ. На снимке показаны украинские солдаты, якобы выносящие из помещения стиральную машину. Журналисты из "Проверено медиа" оценили подлинность этого фото.
В середине апреля 2022 года в Сети распространили снимок, на котором изображены несколько солдат в камуфляже с голубыми повязками, означающими принадлежность к армии Украины. На фото двое бойцов несут стиральную машинку. А согласно многочисленным постам в соцсетях и Telegram-каналах, эта фотография — доказательство того, что солдаты ВСУ занимаются мародёрством.
Так, 17 апреля на канале ”Повёрнутые на Z войне” фото выложили со следующей подписью: ”А-а-а-а, москали мародёрствуют! А, ой”. Эту запись репостнул Владимир Соловьёв, поэтому она собрала более 700 000 просмотров. В тот же день шоумен Андрей Бочаров поделился снимком в своём сообществе во ”ВКонтакте”, а позднее — на личной страничке и в Telegram-канале. Подписал он его так: ”Укровоенные потихоньку мародёрят у своих же”. В паблике ”ЯР” фото сопроводили шуткой, что теперь раскрыты тайны воровства стиральных машин из магазинов на территории Украины.
А вот так происходящее на фото объяснили на сайте ”Политикус”: ”Все свои грехи украинцы приписывают русским солдатам. Так работает их пропаганда. На данном снимке отчётливо видно, как киевские боевики тащат стиральную машинку, наверно, нужно что-то срочно постирать”.
В комментариях к своему же посту Бочаров поделился ссылкой на ”большой материал, посвящённый укромародёрству” в ”Живом журнале”, где фото появилось ещё 16 апреля. Заголовок статьи гласит: ”Лови мародёров! Солдаты тащат стиралку. И микроволновку. И ворота. И кур. Эксклюзив. Много фото”. Ниже цитируем первый абзац.
Украинцы весь мир убедили в том, что русские солдаты не воюют, а попугаев едят да таскают на себе заляпанные жиром микроволновки и бэушные стиралки. Кто просил фотодоказательств? Вот, пожалуйста, под шум канонады военные выносят из разбомблённого магазина стиральную машину… Ой, это украинские военные.
А далее, сразу под фото, идёт фраза, которая всё меняет: ”Ладно, эту стиралку спасают”.
Если провести простейший поиск по картинкам в Google, то можно найти это же изображение, опубликованное ещё 15 марта. Под фото на английском языке написано следующее (далее перевод): ”Украинские военные несут стиральную машину, чтобы помочь перевезти товары из разрушенного после обстрелов магазина в Харькове, Украина, вторник, 15 марта 2022 года”. Указано, что снимок принадлежит агентству AP и сделан фотографом Андреем Мариенко. На сайте AP действительно есть такой материал, а кроме него, там опубликована ещё пара фото, на которых бойцы осматривают магазин изнутри.
Также фото со стиральной машиной есть и в фотобанке УНИАН. Там подпись немного отличается: ”Сотрудники полиции и бойцы терробороны переносят в безопасное место товары из разбитого после обстрелов магазина в Харькове”. На этом сайте тоже есть пара дополнительных снимков: на них солдаты и человек в гражданском выносят из того же магазина коробки с другими товарами.
Таким образом, на фото международного информагентства запечатлён не акт мародёрства, а работа украинских военных по спасению имущества украинского же магазина, разрушенного в ходе обстрела. С середины прошлого месяца в международной и украинской прессе фотография иллюстрирует именно этот сюжет.