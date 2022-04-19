Исследование: больше всего Украине помогает Эстония

Исследование провели ученые из Кильского института мировой экономики. Согласно полученным данным, лидером рейтинга оказалась Эстония. Общая помощь, куда входят вооружение, финансы и гуманитарные грузы, составила почти 0,8 % от общего ВВП страны. На втором месте идет Польша с показателем около 0,2 %, а замыкает первую тройку Литва с результатом более 0,05 %.

От "бронзовой" позиции немного отстала Словакия, которая передала Украине системы противовоздушной обороны С-300 и рассматривает возможность продажи артиллерийских установок "Zuzana". А на пятой позиции идет Швеция с показателем 0,05% или чуть меньше.

Соединенные Штаты Америки заняли только шестое место. Однако здесь важно учитывать особенности исследования. По фактическим показателям США были бы среди лидеров. Сейчас Штаты продолжают поставки вооружения из нового пакета помощи на $800 миллионов.

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