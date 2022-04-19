ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (55-й день) | Российские военные начали штурм комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В Украину идут новые поставки оружия из США, Нидерландов и Финляндии

— Сегодня начался штурм металлургического комбината ”Азовсталь” — последнего очага сопротивления в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале ”битвы за Донбасс”, глава МИД России Сергей Лавров — о начале ”следующей стадии военной операции”.

Позже мэр Мариуполя заявил, что российская армия обстреливает не только "Азовсталь", но и жилые дома. Около 15:20 в Минобороны РФ заявили, что на данный момент на ”Азовстали” введен ”режим полной тишины” и войска России и ДНР по всему периметру ”Азовстали” отведены на безопасное расстояние.

— Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что третий день подряд в стране не будет гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из-за отсутствия соглашения с Россией.



— Россия заявила, что не будет инициировать в ООН международное расследование произошедшего в Буче, так как сомневается в непредвзятости следствия.

— США продолжат оказывать военную помощь Украине, невзирая на возражения России. "Я не собираюсь спекулировать на пустых угрозах президента Путина или российского руководства", — заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

— Министр обороны Сергей Шойгу появился на публике впервые с 29 марта — он выступил на заседании коллегии ведомства и обвинил Запад в том, что там хотят воевать ”до последнего украинца”.

— В социальных сетях с выходных начали появляться сообщения родственников членов экипажа, которые пытались выяснить их судьбу. Би-би-си удалось пообщаться с родителями, ищущими своих детей — те служили срочную службу на крейсере. Так, жительница Крыма Юлия Цывова рассказала Би-би-си, что ее 19-летний сын Андрей служил на флоте как матрос срочной службы и после крушения крейсера "Москва" числится в списке пропавших без вести. Мать 20-летнего матроса Никиты Сыромясова Олеся Дубинина, которая живет в Севастополе, также не может найти сына.

— Депутаты Киевского городского совета предлагают демонтировать 60 памятников и мемориальных объектов, являющихся частью наследия СССР.