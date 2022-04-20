20.04.2022, 09:00
ВИДЕО | Певческое поле: история создания и наши дни
ФОТО: Screenshot YouTube
Авторы блога "Trip vdvoem" поделились очередным видео, в котором рассказали об одном из символов независимой Эстонии — Певческом поле.
"Мы посетили одну из самых важных достопримечательностей Эстонии буквально через дорогу от нашего дома. Певческое поля на котором проводят певческий праздник и другие важные мероприятия Эстонии. Как оказалось что певческое поле это значительно больше, чем Певческий праздник" — пишет автор в описании к ролику.