ВИДЕО | Певческое поле: история создания и наши дни

"Мы посетили одну из самых важных достопримечательностей Эстонии буквально через дорогу от нашего дома. Певческое поля на котором проводят певческий праздник и другие важные мероприятия Эстонии. Как оказалось что певческое поле это значительно больше, чем Певческий праздник" — пишет автор в описании к ролику.