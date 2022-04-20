Как сделать Wi-Fi в офисе или зоне обслуживания быстрее и стабильнее?

Зона покрытия и скорость Wi-Fi



В большинстве офисов и точек обслуживания беспроводное подключение к интернету решается с помощью роутера, который создает соединение Wi-Fi с использованием постоянного соединения. В зависимости от роутера зона покрытия Wi-Fi может быть немного больше или меньше, но, как правило, она измеряется десятками метров. Если покрытие Wi-Fi существующего роутера недостаточное, а установленное через него соединение слишком медленное и недостаточно стабильное, то следует расширить покрытие Wi-Fi с помощью специальных устройств Smart WiFi, создающих общую сеть друг с другом. В результате зона покрытия Wi-Fi значительно расширяется, не прерывается и обеспечивает стабильное соединение на всей территории офиса или зоны обслуживания.

Smart WiFi — это услуга с фиксированной ежемесячной платой, при которой роутер Tehnicolor и сетевые расширители AirTies обеспечивают лучшее качество и покрытие интернета, чем обычный маршрутизатор.

С услугой Smart WiFi можно легко управлять интернет-сетью через бесплатное приложение. Приложение можно загрузить в свой смартфон (с Android 5.0 или Apple iOS 11) из Google Play или App Store.

Разделенные сети Wi-Fi для клиентов и сотрудников



В настоящее время невозможно представить ресторан или обслуживающее предприятие без доступной сети Wi-Fi. Для услуги Wi-Fi чрезвычайно важна безопасность – при установке в конкретных помещениях интернет действительно распространяется везде, при необходимости даже на улице, но при этом обеспечивается наличие отдельных сетей у сотрудников и клиентов, что гарантирует безопасность данных и сети предприятия.

Внедрить услугу Wi-Fi очень просто, а опытный техник Telia при необходимости может помочь с ее настройкой и установкой оборудования. Цена услуги начинается от 8 евро в месяц.