Правда ли, что в США арестовали 108 сотрудников Disney по подозрению в педофилии и торговле людьми?

В ходе работы детективы идентифицировали людей, занимавшихся проституцией и размещавших онлайн-объявления, а также тех, кто разыскивал секс-работников через интернет. Предполагалось, что так полиция сможет выявить и освободить жертв, которых принуждали к сексуальной работе, или тех, кто непосредственно участвовал в торговле людьми.

16 марта 2022 года пресс-служба офиса шерифа округа Полк, штат Флорида, отчиталась о завершении масштабной шестидневной секретной операции под названием «Мартовская печаль - 2». Кампания началась 8 марта, в ней участвовали полицейские управления нескольких городов, сотрудники прокуратуры и общественных организаций. В рамках операции планировалось задержать подозреваемых в похищении и торговле людьми. В итоге полиция сообщила о 108 задержанных по разным обвинениям.

Так всё же: кого арестовали, по какой причине и сколько было этих людей?

Так всё же: кого арестовали, по какой причине и сколько было этих людей?

Встречаются похожие записи и за пределами «ВКонтакте». Например, на сайте VGTimes новость вышла под таким заголовком: «Четверых бывших сотрудников Disney обвиняют в похищении людей и педофилии». В Сети также можно найти жалобы пользователей на то, что эти «маньяки и педофилы выпускали мультики для детей».

А вот ещё более короткий вариант от сообщества Spletni (300 000 подписчиков): «Во Флориде арестовали более 108 сотрудников Disney и предполагаемых подельников по подозрению в продаже детей в сексуальное рабство». Наиболее ёмкий и просматриваемый (почти 600 000 раз) пост появился в паблике «Леонардо Дайвинчик» (14,7 млн подписчиков): «В США арестовали 108 сотрудников Disney по подозрению в педофилии и торговле людьми».

В середине прошлого месяца в некоторых крупных сообществах во «ВКонтакте» появились посты со следующим содержанием: «Сотрудники Disney арестованы по делу о торговле людьми! Силовики арестовали 108 человек, в том числе предполагаемых торговцев детьми для сексуальной эксплуатации и тех, кто вербовал женщин для работы в качестве проституток, в ходе шестидневной секретной операции по пресечению торговли людьми во Флориде! Вот и сказочке конец». Этот пример взят из группы «ВПШ» (2,7 млн подписчиков), где запись собрала почти 16 000 лайков и более 430 000 просмотров. Подобный пост, но уже без упоминания операции в паблике «Овсянка, сэр!» (5,6 млн) набрал больше 3300 лайков и 143 000 просмотров.

Кроме того, были установлены и четыре случая, когда совершеннолетние вели переписки сексуального характера с сотрудниками полиции, представившимися детьми. Правоохранители договаривались с подозреваемыми о встрече, а по прибытии задерживали их. «Где-то мы защитили маленькую девочку, за которой "ухаживали" или могли бы "ухаживать" эти злые преступники с отклонениями... Они опасные люди», - прокомментировал их поимку шериф Грейди Джадд.

Отмечается, что члены организаций по борьбе с торговлей людьми проводили беседы с арестованными проститутками, чтобы выяснить, были ли они жертвами похищений, а также предлагали им помощь и консультацию.

Джадд назвал итоги работы успешными: «Одни только аресты торговца людьми и четверых совратителей детей делают всю эту операцию стоящей всех затрат. Онлайн-индустрия проституции даёт много возможностей торговцам людьми и наносит вред тем, кто уже стал их жертвами. Наша цель - найти этих жертв, предложить им помощь, а также выследить и арестовать тех, кто наживается на эксплуатации людей. Те, кто пользуется секс-услугами, лишь способствуют торговле людьми и виктимизации жертв. Проституцию всегда сопровождают эксплуатация, болезни, расстройства и распады семей». Сообщается, что самому младшему из задержанных было лишь 17 лет, а старшему - 67. Они были арестованы за попытки воспользоваться секс-услугами.

Издание CBS News со ссылкой на полицию поделилось, что среди 108 задержанных власти опознали четверых сотрудников корпорации Disney. Например, 27-летний Хавьер Джексон работал спасателем на курорте Disney's Polynesian Village Resort. По словам шерифа, Джексон отправлял свои фотографии и сообщения неприемлемого содержания детективу под прикрытием, который выдавал себя за 14-летнюю девочку. Арестованному были предъявлены обвинения за передачу вредных материалов несовершеннолетнему и за непристойное общение.

Также были идентифицированы ещё трое. 24-летний Уилкасон Фиделе четыре года трудился в кафе Cosmic Ray's Starlight в тематическом парке Walt Disney World's Tomorrowland, 27-летний Шубхам Малаве из Индии разрабатывал программное обеспечение для Disney, а 45-летний Ральф Лиз почти четыре года проработал в IT-отделе компании. Все они были задержаны за попытки воспользоваться секс-услугами. В пресс-службе Disney заявили, что Лиз, Фиделе и Джексон отправлены в неоплачиваемый отпуск, а Малаве и вовсе не является сотрудником компании.

Получается, что правоохранительные органы арестовали не 108 сотрудников Disney, а всего лишь четверых, один из которых даже официально не числился в штате компании. И среди них не было ни торговцев людьми, ни похитителей детей. Лишь один из четвёрки был задержан по подозрению в отправке непристойных материалов несовершеннолетнему, и ни один не занимался производством мультфильмов.

Итог: Большей частью неправда.