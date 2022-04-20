Хиты страхового мошенничества в Эстонии: фантомный лось и страхование, оформленное во время несчастного случая

Некоторые водители пытались манипулировать временем несчастного случая и при дорожно-транспортных происшествиях, связанных с дикими животными. Например, один клиент ERGO сообщил, что он столкнулся на дороге с косулей лишь через считанные часы после того, как он заключил договор страхования Põdrakasko, по которому собственнику машины возмещается ущерб, возникший в результате столкновения с крупным диким животным. Ознакомившись с обстоятельствами происшествия, специалист по расследованию происшествий убедился в том, что все это является инсценировкой, и что на самом деле несчастный случай произошел до заключения договора страхования. Возникали и такие случаи, когда в качестве причины повреждений автомобиля указывалось столкновение с диким животным, однако специалист по расследованию происшествий находил в Интернете фотографии, на которых было видно, что такие повреждения возникли раньше или и вовсе не соответствуют признакам столкновения с крупным животным.

”Наши специалисты по рассмотрению ущерба и расследованию происшествий обладают очень большим опытом — десять или более лет работы в своей области. Поэтому при рассмотрении страховых случаев они способны быстро заметить несоответствие разъяснений клиента фактическим обстоятельствам”, — рассказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Kindlustus Катерина Лепвальтс, по словам которой, для дорожно-транспортных мошенничеств характерен определенный профиль. ”Обычно мы имеем дело с молодым водителем и дорогими транспортными средствами. Можно назвать это стереотипом, но, к сожалению, водители BMW действительно оказываются ввязанными в страховые мошенничества чаще, чем водители других марок автомобилей”.

Например, один водитель в маленьком городке Южной Эстонии въехал в припаркованную машину. Когда он представил уведомление об ущербе, выяснилось, что дорожное страхование на его автомобиль начало действовать лишь за несколько часов до происшествия. В результате расследования выяснилось, что виновник солгал относительно времени столкновения, заключив договор уже после дорожно-транспортного происшествия. В результате ему пришлось уплатить страховому обществу полную сумму возмещения ущерба, причиненного потерпевшему. Итог — потеря минимум 6000 евро и позорное клеймо в кредитной истории. Всего этого можно было бы легко избежать, если бы водитель честно оформил страховку стоимостью всего 5 евро в месяц.

Количество случаев страхового мошенничества по сравнению с общим числом всех страховых случаев является небольшим — каждый год страховая компания ERGO сталкивается примерно с сотней попыток мошенничества, часть которых в итоге заканчивается возбуждением уголовного производства. Чаще всего такие случаи связаны с дорожным движением, и одной из наиболее распространенных схем является фальсификация точного времени несчастного случая.

Помимо опыта и инстинкта, раскрытию мошенничеств способствуют и технические средства, количество которых каждый год только увеличивается. ”Все увеличивающееся количество видеорегистраторов в автомобилях и камер видеонаблюдения на улицах помогает выяснять обстоятельства происшествий. Интернет по-прежнему является хорошим источником информации, так как в нем содержится много информации, которая на первый взгляд может показаться не слишком важной, однако зачастую помогает нам выяснить фактические обстоятельства страхового случая”, — сказала Лепвальтс.

Точность цифрового мира помогала и в случаях, когда мошенники пытались перехитрить ERGO посредством э-страхования. Один такой клиент активировал страховку посредством мобильного приложения только тогда, когда он реально использовал машину, пытаясь таким образом избежать оплаты услуги в другое время. Попав в аварию, вначале он клялся, что активизировал страховку непосредственно перед тем, как сесть за руль. После дополнительной беседы он изменил свои показания и стал утверждать, что запустил приложение во время поездки. В итоге данный случай приобрел и вовсе комические тона, так как, по словам мошенника, именно активация приложения и послужила причиной того, что он отвлекся и попал в аварию. ”В итоге мы установили, что клиент включил приложение через 20 секунд после возникновения несчастного случая. Это был своего рода рекорд, так как обычно мошенникам требуется несколько часов или дней, чтобы придумать мошенническую схему, которую они могут считать гениальной, но которая, тем не менее, является для нас совершенно прозрачной”, — объяснила Лепвальтс.

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