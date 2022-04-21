Первый фильм комом: что думает кинокритик о нашумевшем "Аптекаре Мельхиоре"
Кинокритик П.И. Филимонов посмотрел новый эстонский фильм "Аптекарь Мельхиор" и написал на него честную рецензию. Удалось ли нам снять "первый национальный детектив"?
Вот и у нас появился свой национальный детектив. Детектив не в смысле жанра, а в смысле человека. На данный момент Индрек Харгла написал семь романов про аптекаря Мельхиора и несколько рассказов, так что, учитывая неспешность работы нашего кинопроизводства, материала хватит на годы.
Первый фильм получился немножко комом, всё-таки. При том, что к его производству, несомненно, были привлечены лучшие отечественные силы, снял фильм сам Эльмо Нюганен, но, может быть, дело в том, что режиссёр театральный и режиссёр кино — это слегка разные вещи, а может быть, дело в том, что Нюганену не хватило опыта для съёмок чисто жанрового фильма (а кому бы в нынешней Эстонии хватило? Пожалуй, что и нет таких).
Собственно, в ”Аптекаре Мельхиоре” все каноны более-менее соблюдены. Довольно точный, кажется, исторический фон (ну настолько, насколько это можно понять обывательским взглядом), криптологическая загадка, связанная, собственно со всеми преступлениями в фильме, загадочная красивая девушка и любовная история, в меру контекстного юмора (а большинстве детективов помощник главного расследователя по традиции выглядит достаточно комично), а вот что-то всё равно не работает.
Пожалуй, главной проблемой фильма является как раз его детективная составляющая. Не знаю, дело тут в первоисточнике (не читал, уж не знаю, к сожалению или к счастью), или это так получилось, то есть, не получилось у Нюганена. На мой взгляд, главный рецепт хорошего детектива состоит в том, что преступление должно казаться максимально чудовищным либо максимально нелепым, круг подозреваемых должен быть достаточно ограничен, чтобы зритель имел возможность думать и выстраивать собственные логические цепочки на предмет определения убийцы (и в хорошем детективе эти цепочки будут неправильными, если зритель в состоянии разгадать, кто убийца, до официальной развязки — то это, увы, не очень хороший детектив), а решение предложенной в начале загадки должно быть простым и изящным.
В ”Аптекаре Мельхиоре” соблюдено только первое условие. Убийство, с которого вся история начинается — действительно страшное, не очень объяснимое и необычное. А дальше крепкой конструкции не получается. Круг подозреваемых размыт — ими могут становиться вообще все персонажи, встречающиеся Мельхиору по ходу повествования. Никаких логических цепочек зрителю выстраивать не приходится — с какого-то момента ты просто понимаешь, кто убийца, потому что тупо нет никаких других вариантов. Наконец, для того, чтобы прийти к финальной развязке, авторы вынуждены соорудить не слишком уклюжую подпорочную конструкцию, единственным изящным моментом в которой остаётся только то, что ”таллиннский узник” не обязательно должен являться человеком (извините за спойлер, если вдруг).
Но это если придираться. В конце концов, в стране действительно нет опыта съёмок нормального захватывающего детектива (я вот правда не помню ни одного), и будем надеяться, что всё придёт со временем. В конце концов, некоторые франшизы обрели жизнь и задышали не сразу, не с первого фильма, а раскрылись значительно позже, декантировавшись в первых нескольких частях. Остаётся только верить в то, что ”Мельхиор” станет франшизой, а не остановится на одном, симпатичном, но скучноватом, в целом, фильме.