Первый фильм комом: что думает кинокритик о нашумевшем "Аптекаре Мельхиоре"

Вот и у нас появился свой национальный детектив. Детектив не в смысле жанра, а в смысле человека. На данный момент Индрек Харгла написал семь романов про аптекаря Мельхиора и несколько рассказов, так что, учитывая неспешность работы нашего кинопроизводства, материала хватит на годы.

Первый фильм получился немножко комом, всё-таки. При том, что к его производству, несомненно, были привлечены лучшие отечественные силы, снял фильм сам Эльмо Нюганен, но, может быть, дело в том, что режиссёр театральный и режиссёр кино — это слегка разные вещи, а может быть, дело в том, что Нюганену не хватило опыта для съёмок чисто жанрового фильма (а кому бы в нынешней Эстонии хватило? Пожалуй, что и нет таких).

Собственно, в ”Аптекаре Мельхиоре” все каноны более-менее соблюдены. Довольно точный, кажется, исторический фон (ну настолько, насколько это можно понять обывательским взглядом), криптологическая загадка, связанная, собственно со всеми преступлениями в фильме, загадочная красивая девушка и любовная история, в меру контекстного юмора (а большинстве детективов помощник главного расследователя по традиции выглядит достаточно комично), а вот что-то всё равно не работает.

Пожалуй, главной проблемой фильма является как раз его детективная составляющая. Не знаю, дело тут в первоисточнике (не читал, уж не знаю, к сожалению или к счастью), или это так получилось, то есть, не получилось у Нюганена. На мой взгляд, главный рецепт хорошего детектива состоит в том, что преступление должно казаться максимально чудовищным либо максимально нелепым, круг подозреваемых должен быть достаточно ограничен, чтобы зритель имел возможность думать и выстраивать собственные логические цепочки на предмет определения убийцы (и в хорошем детективе эти цепочки будут неправильными, если зритель в состоянии разгадать, кто убийца, до официальной развязки — то это, увы, не очень хороший детектив), а решение предложенной в начале загадки должно быть простым и изящным.